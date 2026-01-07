RTVE Catalunya aconsegueix un 7,3% d'audiència la nit més màgica de l'any
- La Cavalcada dels Reis d'Orient de Barcelona suma un 7,3% i 83.000 espectadors en l'emissió a La 1 i a La 2Cat
- Tània Sarrias, Mireia Alzuria i Natàlia Sánchez apropen la màgia de l'arribada dels Reis als més petits
- El programa es pot tornar a veure a RTVE Play Catalunya
El programa especial de RTVE Catalunya dedicat a la Cavalcada dels Reis d’Orient de Barcelona va reunir 83.000 espectadors i un 7,3% de quota de pantalla en l’emissió conjunta de La 1 i La 2Cat, convertint-se en una de les opcions preferides per seguir la nit més màgica de l’any. Milers de famílies van triar RTVE Catalunya - La 2Cat per viure l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar als carrers de Barcelona.
La periodista i presentadora de 'Punts de vista', Tània Sarrias i la periodista de 'L'Informatiu', Mireia Alzuria, van ser les encarregades de retransmetre l'arribada dels Reis d'Orient i tot el seu seguici, des d'un escenari situat davant del Mercat de Sant Antoni. Un any més, la periodista de 'L'Entrellat' de Ràdio 4, Natàlia Sánchez va ser l'encarregada de preguntar a les nenes i als nens que esperaven veure passar la Cavalcada com estaven els nervis i les emocions a peu de carrer.
Enguany, RTVE Catalunya va estrenar carrossa pròpia, protagonitzada pels personatges del canal Clan, que es va convertir en una de les més esperades i llamineres de la desfilada, encarregada de repartir les 7 tones de caramels que es van llançar durant el recorregut. A més, les xarxes socials de RTVE Catalunya van oferir continguts exclusius amb els millors moments de la Cavalcada i imatges inèdites de la carrossa vista des de dalt.
Durant el programa especial es van recordar amb imatges de l'Arxiu de RTVE Catalunya les cavalcades de 1976 i de 1992 i els presentadors i presentadores de La 2Cat van explicar la nit de reis més màgica de la seva infància i la petició als Reis Mags per aquest 2026. La retransmissió va comptar amb la participació d’una convidada molt especial, la pianista i compositora Laura Andrés, que el pròxim 13 de gener estrenarà a La 2Cat el programa 'Gran Tonino', un nou espai d’entrevistes al voltant de la música. Andrés va avançar alguns dels primers convidats del format: Jordi Basté, Carles Sans i Carla Simón.
Les bones dades d'audiència consoliden RTVE Catalunya com un referent del panorama audiovisual digital i La 2Cat com una opció de confiança per a l'audiència, tant en l'àmbit informatiu com en la cobertura de moments màgics i especials, com la nit de Reis.