Els Reis d'Orient arriben a Barcelona per mar amb gran expectació
- Nens i famílies donen la benvinguda als Reis al Portal de la Pau
- El Rei Melcior destaca que els més petits han demanat pau, salut i respecte
Els Reis Mags d'Orient han arribat aquest dilluns 5 de gener a Barcelona per mar, a bord de la Golondrina, desembarcant al Portal de la Pau. Allà, nens i nenes, familiars i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els han donat la benvinguda just abans de l'inici de la gran cavalcada, que Collboni ha definit com la "millor del món".
“👑🔴 L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dona la benvinguda als Reis Mags d'Orient.— RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) January 5, 2026

Per la seva banda, el Rei Melcior ha agraït les paraules de l'alcalde i la presència dels més petits, que, segons ha explicat, enguany no només han demanat regals o joguines a les seves cartes, sinó també "pau, salut i respecte" per a ells mateixos i per als altres. Melcior ha subratllat que les noves generacions són "l'esperança per millorar aquest món".
“👑 El Rei Mag Melcior agraeix l'acollida de la ciutat de Barcelona.— RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) January 5, 2026

La cavalcada recorrerà l'avinguda del Marquès de l'Argentera, el passeig de Colom, l'avinguda del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, el carrer d'Urgell i el de Sepúlveda, fins a arribar a l’avinguda Reina Maria Cristina, finalitzant a la Font Màgica de Montjuïc passades les 21 h.
Enguany, la principal novetat és un seguici dedicat al Tour, amb disciplines de circ i acrobàcies amb bicicleta, així com dues noves carrosses: la del rei Baltasar, de doble plataforma inspirada en la música africana, i la de les joguines, amb un trenet inspirat en joguines clàssiques.
La desfilada compta amb la participació de 1.300 artistes al llarg d'1,2 km i es repartiran 7 tones de caramels sense gluten. A més, les figures dels Reis presenten característiques de personalitats conegudes: Melcior amb la retirada a José Creuheras, Gaspar amb trets del conseller Albert Dalmau, i Baltasar amb la gràcia de l'actor Anthony de León Pérez.
Pots seguir la cavalcada en directe a partir de les 19 h a RTVE Play, a La 1 i a La 2Cat.