Els Reis d'Orient arriben a Barcelona per mar amb gran expectació

  • Nens i famílies donen la benvinguda als Reis al Portal de la Pau
  • El Rei Melcior destaca que els més petits han demanat pau, salut i respecte
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, donant la clau de la ciutat al Reis d'Orient
Alejandro Laxio García
Els Reis Mags d'Orient han arribat aquest dilluns 5 de gener a Barcelona per mar, a bord de la Golondrina, desembarcant al Portal de la Pau. Allà, nens i nenes, familiars i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els han donat la benvinguda just abans de l'inici de la gran cavalcada, que Collboni ha definit com la "millor del món".

Per la seva banda, el Rei Melcior ha agraït les paraules de l'alcalde i la presència dels més petits, que, segons ha explicat, enguany no només han demanat regals o joguines a les seves cartes, sinó també "pau, salut i respecte" per a ells mateixos i per als altres. Melcior ha subratllat que les noves generacions són "l'esperança per millorar aquest món".

La cavalcada recorrerà l'avinguda del Marquès de l'Argentera, el passeig de Colom, l'avinguda del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, el carrer d'Urgell i el de Sepúlveda, fins a arribar a l’avinguda Reina Maria Cristina, finalitzant a la Font Màgica de Montjuïc passades les 21 h.

Ruta de la Cavalcada dels Reis a Barcelona 2026

Enguany, la principal novetat és un seguici dedicat al Tour, amb disciplines de circ i acrobàcies amb bicicleta, així com dues noves carrosses: la del rei Baltasar, de doble plataforma inspirada en la música africana, i la de les joguines, amb un trenet inspirat en joguines clàssiques.

La desfilada compta amb la participació de 1.300 artistes al llarg d'1,2 km i es repartiran 7 tones de caramels sense gluten. A més, les figures dels Reis presenten característiques de personalitats conegudes: Melcior amb la retirada a José Creuheras, Gaspar amb trets del conseller Albert Dalmau, i Baltasar amb la gràcia de l'actor Anthony de León Pérez.

Pots seguir la cavalcada en directe a partir de les 19 h a RTVE Play, a La 1 i a La 2Cat.

