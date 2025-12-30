El grupo Alfamed Universidad de Huelva publica la obra premiada por Impulsa Visión RTVE

Ha sido publicada la obra obra "Discursos de odio en los medios de comunicación y redes sociales: Impacto en la percepción social y los estándares estéticos de las nuevas generaciones", cuyo trabajo de investigación ha recibido el primer premio de la VII Convocatoria de Impulsa Visión RTVE.

En el trabajo la estudiante de la Universidad de Huelva, Bruna Scaratti Selau, ha llevado a cabo entrevistas y análisis de videos de Tiktok en los que analiza cómo los discursos negativos hacia la diversidad corporal afectan a la autoestima y la construcción de la autoimagen de la juventud. Enmarcado en la investigación académica sobre alfabetización mediática, ofrece un análisis crítico con datos concluyentes para afrontar los discursos de odio y la construcción de los estándares estéticos que actualmente se desarrolla en las redes sociales, que influyen directamente en las nuevas generaciones.

Su tutor académico ha sido José Ignacio Aguaded Gómez, catedrático de la Universidad de Huelva, especialista en tecnología educativa y educación en medios y director del Máster Interuniversitario en Comunicación y Educación Audiovisual de la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía. Por parte de RTVE le ha acompañado en este estudio Alberto Fernández Torres, director de Plataformas y Servicios Digitales y coordinador por parte de RTVE.

Esta publicación inaugura la colección de publicaciones Alfamed, comprometida con la distribución de investigaciones de excelencia. Sin duda esta obra es un recurso valioso para investigadores, docentes y profesionales de la comunicación.