El traslado controlado de ñus y la búsqueda del tiburón blanco, este martes en 'Dra. Fabiola Jones'
- Martes 23 de diciembre, a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play
En Sudáfrica y Namibia, la ‘Dra. Fabiola Jones’lidera el traslado controlado de ñus, investiga la alarmante desaparición del tiburón blanco, convive con los himba y culmina una delicada intervención en leonas para preservar el equilibrio de un ecosistema cada vez más frágil. Será en la cuarta entrega del formato factual, titulado ‘En la cuerda floja’ y que se emitirá este martes en el access prime time de La 1.
Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.
Capítulo 4: ‘En la cuerda floja’
La Dra. Fabiola Jones emprende una misión que la lleva desde el corazón de Sudáfrica hasta las aguas del Índico. En la reserva de Mongena coordina la traslocación de ñus para restaurar el equilibrio entre especies. En mar abierto, junto a una investigadora marina, confirma un fenómeno inquietante: el tiburón blanco está abandonando sus rutas tradicionales, alterando la salud del ecosistema marino. En el desierto de Namibia Fabiola descubre cómo el pueblo himba prospera en un paisaje extremo, cuidando cada recurso y viviendo en armonía con la naturaleza.
De vuelta en Sudáfrica, se enfrenta a una operación crítica: intervenir a una leona y a su cría para controlar la superpoblación de felinos salvajes. Tras días de viento, adversidades y estrategias revisadas, el equipo logra su objetivo con éxito. Fabiola reflexiona sobre la fragilidad del equilibrio natural… y sobre el suyo propio.
La historia de una científica española en África
En África, la veterinaria Fabiola Quesada (Úbeda, Jaén) ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales. Es una luchadora que ha convertido su profesión en un compromiso personal y que se convertirá en todo un referente para jóvenes con vocación y amantes de la naturaleza.
Con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje, mostrará a los espectadores la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.
Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe: desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones entre la fauna salvaje y los humanos.