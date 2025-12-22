El traslado controlado de ñus y la búsqueda del tiburón blanco, este martes en 'Dra. Fabiola Jones'

En Sudáfrica y Namibia, la ‘Dra. Fabiola Jones’lidera el traslado controlado de ñus, investiga la alarmante desaparición del tiburón blanco, convive con los himba y culmina una delicada intervención en leonas para preservar el equilibrio de un ecosistema cada vez más frágil. Será en la cuarta entrega del formato factual, titulado ‘En la cuerda floja’ y que se emitirá este martes en el access prime time de La 1.

Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

Capítulo 4: ‘En la cuerda floja’ La Dra. Fabiola Jones emprende una misión que la lleva desde el corazón de Sudáfrica hasta las aguas del Índico. En la reserva de Mongena coordina la traslocación de ñus para restaurar el equilibrio entre especies. En mar abierto, junto a una investigadora marina, confirma un fenómeno inquietante: el tiburón blanco está abandonando sus rutas tradicionales, alterando la salud del ecosistema marino. En el desierto de Namibia Fabiola descubre cómo el pueblo himba prospera en un paisaje extremo, cuidando cada recurso y viviendo en armonía con la naturaleza. De vuelta en Sudáfrica, se enfrenta a una operación crítica: intervenir a una leona y a su cría para controlar la superpoblación de felinos salvajes. Tras días de viento, adversidades y estrategias revisadas, el equipo logra su objetivo con éxito. Fabiola reflexiona sobre la fragilidad del equilibrio natural… y sobre el suyo propio. La 'Dra. Fabiola Jones' investiga la desaparición del tiburón blanco RTVE