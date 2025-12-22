Anécdotas del Sorteo de Navidad 2025: gritos por Palestina, abucheos al 'obispo', un quinto en el Teatro Real...

“Ey, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el soooool”, canta un grupo de entusiastas a las siete de la mañana, aún de noche cerrada, en los exteriores del Teatro Real. Estamos en medio de una ola de frío glacial que barre Madrid este lunes pero, vaya, aquí todo da igual. Porque esto es la cola para entrar al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. ¿Ola de frío glacial? Minucias. La gente lleva un par de días durmiendo en la calle para poder entrar.

Estar en el baño de la ilustre institución operística al lado de un preso o un 'obispo', todo es posible en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Incluso que el 'obispo' sea abucheado cuando se mueve en el Real porque cae mal. O incluso que te toque el Gordo. Y antes, en la fila, con un frío atroz, se podía estar en silencio, pero también se bailaba, se daba palmas y se gritaba “no nos mires, únete”. ¿Unirse a quién? A una extraña 'rave' con algunos altavoces inalámbricos formada por gente vestida de Papa Noel o con renos en la cabeza, al mítico Papa de la Lotería, a un dandy con un traje hecho de billetes, a despedidas de soltero, a un torero, a Don Quijote, a una mujer-bombo... o sea, a un enjambre humano diverso pero unido por la fiesta.

01.12 min Cola del Teatro Real para asistir al sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El debut de Son Goku Incluso estaba Son Goku. Su primera vez. Un debutante que se ha ganado la competida atención. Se llama Quique y ha pasado la noche entera allí. Aparte del proverbial pelo encrespado de ‘super saiyajin’ y su kimono naranja, nuestro hombre ha añadido un colgante gigante de rapero digno de Flavor Flav de Public Enemy, en donde se ve el signo del dólar. ¿Y esto? “Esto me lo dio Vegeta”, nos cuenta entre risas. Quique, asistente al sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real, disfrazado de Son Goku RTVE.es En esta larguísima cola suena en los altavoces “La gasolina” o “No me toques las palmas que me conozco”, se cantan villancicos, hay cajas tiradas de pizza y algunas personas sentadas en sillas plegables como de director de cine. Gente llegada desde Zamora, Castellón, Granada o Benidorm, y lo han hecho durante varios años, y se canta después “Para hacer bien el amor hay que venir al sur”, "Torero" y también vemos a los de Prosegur cachear al Quijote al entrar. 00.11 min Asistentes al sorteo de la Lotería de Navidad 2025

"Ayer aquí nevó" O el señor embadurnado de décimos. Un clásico del sorteo de la Lotería de Navidad. Desde 2017 no se pierde ningún año el evento. Con el ambiente gélido que hace, la pregunta es obvia. ¿Por qué hacer todo esto? “Por el ambiente, por la juerga, llevo desde ayer a mediodía para estar tan bien situado”. Lo tiene clarísimo, vamos. Y cierra con cara de profesional resiliente: “Ayer aquí nevó”. Es lo que toca, es lo que somos.

Gente que compra muchísimos décimos Los bombos empiezan a rodar, los niños de San Ildefonso empiezan a cantar (y se abuchea levemente si hay algún desliz) y los premios empiezan a aflorar. El primero, uno fuerte: un segundo. Ha caído en la calle Barquillo, en Madrid. 125.000 euros por décimo menos lo que se lleve Hacienda. Quizá llegue para comprar un pequeño barquillo, un velero o una lancha. 70048 es el número. “Tú sí que vales, Tú sí que vales” grita el público y los más extravagantes siguen de aquí para allá atendiendo a los medios. Hemos visto también a personas cotejar folios llenos a dos columnas con sus números comprados. ¡Mucha esperanza e inversión!

“Mil millones para Palestina” Hablábamos antes de un enjambre diverso en este Sorteo Extraordinario de Navidad en el que ha pasado algo ídem: o sea extraordinario. Durante un instante de pausa entre las extracciones de bolas de los bombos, un amplio grupo de personas que ocupaba una de las primeras filas se ha levantado y ha comenzado a gritar con el tono de los niños de San Ildefonso: "Mil millones para Palestina, mil millones para Palestina". Creando un momento de desconcierto en el que podía pasar cualquier cosa y es lo que ha ocurrido: se ha aplaudido la reivindicación. Mientras los vigilantes de seguridad no obstante se acercaban y los manifestantes se sentaban sin resistencia. Un grupo de manifestantes pro-palestina interrumpe el sorteo de la Lotería de Navidad Eduardo Parra EP / Eduardo Parra Se trata de un grupo de activistas que pertenecen a Marea Palestina por la Educación, y nos cuentan que es una acción preparada durante dos semanas. Quieren que Hacienda destine esos mil millones que este año va a recaudar (realmente es un poco más) para ayudar a Palestina. Y han enviado cartas a todo el arco para intentar que tres grupos parlamentarios encabecen una Proyecto No de Ley (PNL) en el Congreso. 00.39 min Protesta propalestina en el Teatro Real durante el sorteo de la Lotería: "Mil millones para Palestina" Eran como veinte personas, casi una fila entera del Teatro Real llena de activistas situados en un lugar muy avanzado, muy cerca del escenario con los bombos y los niños. Un puesto nada fácil de conseguir. “Sí, hemos intentado permanecer en la cola y hacer turnos durante las dos últimas noches, desde el sábado por la mañana, que ya entramos en lo que es la gestión de la cola, que también es interesante”. Un grupo de activistas interrumpe el sorteo de la Lotería de Navidad 2025: "Mil millones para Palestina" Javier Villuendas ¿Y qué tal la relación con el resto de la gente en la cola, los conocidos como frikis de la Lotería? “Muy bien, hemos conocido a personajes que además vienen con una identificación absoluta y hemos estado compartiendo. Pero hemos mantenido mucha discreción y queríamos que fuera una acción respetuosa, no de disrupción ni de presión”. De hecho, ha acabado en aplausos: “Sí, es un tema que a mucha gente le resuena. Es un regalo para nosotros poder haber estado aquí y dado esta pequeña voz a Palestina”.