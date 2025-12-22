Anécdotas del Sorteo de Navidad 2025: gritos por Palestina, abucheos al 'obispo', un quinto en el Teatro Real...
- Los nervios, la alegría y el pintoresquismo que rodea este evento provoca siempre curiosidades
“Ey, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el soooool”, canta un grupo de entusiastas a las siete de la mañana, aún de noche cerrada, en los exteriores del Teatro Real. Estamos en medio de una ola de frío glacial que barre Madrid este lunes pero, vaya, aquí todo da igual. Porque esto es la cola para entrar al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. ¿Ola de frío glacial? Minucias. La gente lleva un par de días durmiendo en la calle para poder entrar.
Estar en el baño de la ilustre institución operística al lado de un preso o un 'obispo', todo es posible en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Incluso que el 'obispo' sea abucheado cuando se mueve en el Real porque cae mal. O incluso que te toque el Gordo. Y antes, en la fila, con un frío atroz, se podía estar en silencio, pero también se bailaba, se daba palmas y se gritaba “no nos mires, únete”. ¿Unirse a quién? A una extraña 'rave' con algunos altavoces inalámbricos formada por gente vestida de Papa Noel o con renos en la cabeza, al mítico Papa de la Lotería, a un dandy con un traje hecho de billetes, a despedidas de soltero, a un torero, a Don Quijote, a una mujer-bombo... o sea, a un enjambre humano diverso pero unido por la fiesta.
El debut de Son Goku
Incluso estaba Son Goku. Su primera vez. Un debutante que se ha ganado la competida atención. Se llama Quique y ha pasado la noche entera allí. Aparte del proverbial pelo encrespado de ‘super saiyajin’ y su kimono naranja, nuestro hombre ha añadido un colgante gigante de rapero digno de Flavor Flav de Public Enemy, en donde se ve el signo del dólar. ¿Y esto? “Esto me lo dio Vegeta”, nos cuenta entre risas.
En esta larguísima cola suena en los altavoces “La gasolina” o “No me toques las palmas que me conozco”, se cantan villancicos, hay cajas tiradas de pizza y algunas personas sentadas en sillas plegables como de director de cine. Gente llegada desde Zamora, Castellón, Granada o Benidorm, y lo han hecho durante varios años, y se canta después “Para hacer bien el amor hay que venir al sur”, "Torero" y también vemos a los de Prosegur cachear al Quijote al entrar.
"Ayer aquí nevó"
O el señor embadurnado de décimos. Un clásico del sorteo de la Lotería de Navidad. Desde 2017 no se pierde ningún año el evento. Con el ambiente gélido que hace, la pregunta es obvia. ¿Por qué hacer todo esto? “Por el ambiente, por la juerga, llevo desde ayer a mediodía para estar tan bien situado”. Lo tiene clarísimo, vamos. Y cierra con cara de profesional resiliente: “Ayer aquí nevó”. Es lo que toca, es lo que somos.
Gente que compra muchísimos décimos
Los bombos empiezan a rodar, los niños de San Ildefonso empiezan a cantar (y se abuchea levemente si hay algún desliz) y los premios empiezan a aflorar. El primero, uno fuerte: un segundo. Ha caído en la calle Barquillo, en Madrid. 125.000 euros por décimo menos lo que se lleve Hacienda. Quizá llegue para comprar un pequeño barquillo, un velero o una lancha. 70048 es el número. “Tú sí que vales, Tú sí que vales” grita el público y los más extravagantes siguen de aquí para allá atendiendo a los medios. Hemos visto también a personas cotejar folios llenos a dos columnas con sus números comprados. ¡Mucha esperanza e inversión!
“Mil millones para Palestina”
Hablábamos antes de un enjambre diverso en este Sorteo Extraordinario de Navidad en el que ha pasado algo ídem: o sea extraordinario. Durante un instante de pausa entre las extracciones de bolas de los bombos, un amplio grupo de personas que ocupaba una de las primeras filas se ha levantado y ha comenzado a gritar con el tono de los niños de San Ildefonso: "Mil millones para Palestina, mil millones para Palestina". Creando un momento de desconcierto en el que podía pasar cualquier cosa y es lo que ha ocurrido: se ha aplaudido la reivindicación. Mientras los vigilantes de seguridad no obstante se acercaban y los manifestantes se sentaban sin resistencia.
Se trata de un grupo de activistas que pertenecen a Marea Palestina por la Educación, y nos cuentan que es una acción preparada durante dos semanas. Quieren que Hacienda destine esos mil millones que este año va a recaudar (realmente es un poco más) para ayudar a Palestina. Y han enviado cartas a todo el arco para intentar que tres grupos parlamentarios encabecen una Proyecto No de Ley (PNL) en el Congreso.
Eran como veinte personas, casi una fila entera del Teatro Real llena de activistas situados en un lugar muy avanzado, muy cerca del escenario con los bombos y los niños. Un puesto nada fácil de conseguir. “Sí, hemos intentado permanecer en la cola y hacer turnos durante las dos últimas noches, desde el sábado por la mañana, que ya entramos en lo que es la gestión de la cola, que también es interesante”.
¿Y qué tal la relación con el resto de la gente en la cola, los conocidos como frikis de la Lotería? “Muy bien, hemos conocido a personajes que además vienen con una identificación absoluta y hemos estado compartiendo. Pero hemos mantenido mucha discreción y queríamos que fuera una acción respetuosa, no de disrupción ni de presión”. De hecho, ha acabado en aplausos: “Sí, es un tema que a mucha gente le resuena. Es un regalo para nosotros poder haber estado aquí y dado esta pequeña voz a Palestina”.
Toca un quinto a un asistente
Otro momento muy improbable y bonito, un momento en el que el Teatro Real ha entrado en ebullición, ha sido cuando a un asistente al sorteo de la Lotería de Navidad le ha caído un quinto premio. Era la primera vez que Miguel Ángel venía a vivir la experiencia y con su 23112 ha sido agraciado. Comprado en Alcañiz (Teruel), ha explicado. Y también que no era la primera vez que le caía algo, hubo un Gordo... y ahora entendemos las ganas que mostraba por querer vivir el sorteo en persona. Está bendecido. No como la pobre Manoli, una señora disfrazada de quiosco de lotería que, tras una entrevista con un medio, se ha pegado un buen trompazo en directo.
Y, durante todo la mañana, evidentemente se han seguido repartiendo los premios. Y la gente se ha ido quedando hasta dormida. O se ha ido. Porque poco antes de las 11 de la mañana se ha cantado el esperado Gordo, que ha provocado el estruendo en el Real, con la gente toda de pie, bailando y aplaudiendo, incluso hemos visto a Paula Vázquez pasárselo genial en ese momento, grabándolo todo con su móvil. ¿Pero saben quién se lo ha perdido? Son Goku. Le hemos visto volviendo quizá del baño. ¡Son muchas horas ahí! Y estas cosas pueden pasar. Incluso a los mejores. Incluso a Son Goku.