Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 16 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 16 de diciembre fue la siguiente:

13 - 3 - 2 - 31 - 44 - 15. Complementario: 20. Reintegro: 0. Con una recaudación de 2.363.623 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 46.651,36 Tercera (4) 87 804,33 Cuarta (4) 5.077 20,67

Quinta (3) 90.965 4,00 Reintegro 477.378

0,50