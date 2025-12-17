Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 16 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 16 de diciembre fue la siguiente:
13 - 3 - 2 - 31 - 44 - 15. Complementario: 20. Reintegro: 0. Con una recaudación de 2.363.623 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|46.651,36
|Tercera (4)
|87
|804,33
|Cuarta (4)
|5.077
| 20,67
|Quinta (3)
|90.965
|4,00
|Reintegro
| 477.378
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
41 - 14 - 16 - 44 - 40 Estrellas: 2 - 10
Con una recaudación de 37.462.141,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 29 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Biescas (Huesca).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|1
|488.880,94
|TERCERA (5+0)
|7
| 16.322,79
|CUARTA (4+2)
|16
|2.224,31
|QUINTA (4+1)
|418
|156,84
|SEXTA (3+2)
|979
|70,79
|SEPTIMA (4+0)
| 925
|52,65
|OCTAVA (2+2)
|14.715
|16,92
|NOVENA (3+1)
|21.976
|14,57
|DECIMA (3+0)
|58.195
|11,46
|UNDECIMA (1+2)
|78.527
|7,48
|DUODECIMA (2+1)
|326.849
|6,56
|DECIMOTERCERA (2+0)
|860.109
|4,48
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.