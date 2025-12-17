Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 16 de diciembre

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 16/12/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 16/12/2025
RTVE

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 16 de diciembre fue la siguiente:

13 - 3 - 2 - 31 - 44 - 15. Complementario: 20. Reintegro: 0. Con una recaudación de 2.363.623 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 46.651,36
Tercera (4) 87 804,33
Cuarta (4) 5.077 20,67
Quinta (3) 90.965 4,00
Reintegro 477.378
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

41 - 14 - 16 - 44 - 40 Estrellas: 2 - 10

Con una recaudación de 37.462.141,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 29 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Biescas (Huesca).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 1 488.880,94
TERCERA (5+0) 7 16.322,79
CUARTA (4+2) 16 2.224,31
QUINTA (4+1) 418 156,84
SEXTA (3+2) 979 70,79
SEPTIMA (4+0) 925
 52,65
OCTAVA (2+2) 14.715 16,92
NOVENA (3+1) 21.976 14,57
DECIMA (3+0) 58.195 11,46
UNDECIMA (1+2) 78.527 7,48
DUODECIMA (2+1) 326.849 6,56
DECIMOTERCERA (2+0) 860.109 4,48

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: