Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 2 de diciembre

Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 02/12/2025
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 2 de diciembre fue la siguiente:

4 - 2 - 29 - 47 - 16 - 6. Complementario: 14. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.373.142 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 143.074,78
Tercera (4) 100 715,37
Cuarta (4) 4.760 22,54
Quinta (3) 88.135 4,00
Reintegro 478.481
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

14 - 4 - 41 - 13 - 20 Estrellas: 6 - 12

Con una recaudación de 38.261.086,60 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 130 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Barcelona.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 2 249.653,59
TERCERA (5+0) 9 12.966,26
CUARTA (4+2) 23 1.580,35
QUINTA (4+1) 467 143,38
SEXTA (3+2) 1.004 70,50
SEPTIMA (4+0) 1.141
 43,59
OCTAVA (2+2) 14.715 16,90
NOVENA (3+1) 21.976 12,62
DECIMA (3+0) 58.195 8,88
UNDECIMA (1+2) 78.527 7,97
DUODECIMA (2+1) 326.849 6,03
DECIMOTERCERA (2+0) 860.109 3,69

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

