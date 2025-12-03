Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 2 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 2 de diciembre fue la siguiente:

4 - 2 - 29 - 47 - 16 - 6. Complementario: 14. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.373.142 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 143.074,78 Tercera (4) 100 715,37 Cuarta (4) 4.760 22,54

Quinta (3) 88.135 4,00 Reintegro 478.481

0,50