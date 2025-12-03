Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 2 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 2 de diciembre fue la siguiente:
4 - 2 - 29 - 47 - 16 - 6. Complementario: 14. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.373.142 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|143.074,78
|Tercera (4)
|100
|715,37
|Cuarta (4)
|4.760
| 22,54
|Quinta (3)
|88.135
|4,00
|Reintegro
| 478.481
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
14 - 4 - 41 - 13 - 20 Estrellas: 6 - 12
Con una recaudación de 38.261.086,60 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 130 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Barcelona.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|2
|249.653,59
|TERCERA (5+0)
|9
| 12.966,26
|CUARTA (4+2)
|23
|1.580,35
|QUINTA (4+1)
|467
|143,38
|SEXTA (3+2)
|1.004
|70,50
|SEPTIMA (4+0)
| 1.141
|43,59
|OCTAVA (2+2)
|14.715
|16,90
|NOVENA (3+1)
|21.976
|12,62
|DECIMA (3+0)
|58.195
|8,88
|UNDECIMA (1+2)
|78.527
|7,97
|DUODECIMA (2+1)
|326.849
|6,03
|DECIMOTERCERA (2+0)
|860.109
|3,69
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.