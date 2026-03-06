Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 5 de marzo

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 05/03/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 05/03/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 5 de marzo fue la siguiente:

11 - 1 - 14 - 41 - 43 - 22 Complementario: 18. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.994.824,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 61.696,47
Tercera (5) 109 849,03
Cuarta (4) 5.834
 23,79
Quinta (3) 105.556 4,00
Reintegro 597.025 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

45 - 48 - 8 - 37 - 15 - 5. Complementario: 7. Reintegro: 5. Joker: 2685099

Con una recaudación de 14.568.337 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 119.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 2 792.825,58
2º categoría (5+Complemetario) 6 42.855,44
3ª categoría (5) 350 1.346,89
4ª categoría (4) 16.054
 42,71
5ª categoría (3) 283.776 8,00
Reintegro 1.616.129
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2685099 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 268509-/ -685099 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 26850-- / --85099 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2685--- / ---5099 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 268---- / ----099 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 26----- / -----99 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------9 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 27188.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 34703.

Los reintegros correspondieron al 3, 8 y 9.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: