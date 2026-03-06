Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 5 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 5 de marzo fue la siguiente:

11 - 1 - 14 - 41 - 43 - 22 Complementario: 18. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.994.824,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 61.696,47 Tercera (5) 109 849,03 Cuarta (4) 5.834

23,79 Quinta (3) 105.556 4,00 Reintegro 597.025 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 45 - 48 - 8 - 37 - 15 - 5. Complementario: 7. Reintegro: 5. Joker: 2685099 Con una recaudación de 14.568.337 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 119.500.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 2 792.825,58 2º categoría (5+Complemetario) 6 42.855,44 3ª categoría (5) 350 1.346,89 4ª categoría (4) 16.054

42,71 5ª categoría (3) 283.776 8,00 Reintegro 1.616.129

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 2685099 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 268509-/ -685099 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 26850-- / --85099 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 2685--- / ---5099 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 268---- / ----099 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 26----- / -----99 5,00 7ª (primera o última cifra) 2------ / ------9 1,00