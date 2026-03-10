Enlaces accesibilidad
Quiniela y Quinigol del domingo 8 de marzo

Los resultados de la Quiniela del domingo 8 de marzo han sido los siguientes:

1 - X - 1 - 2 - 1 - X - 1 - X - X - X - 1 - 1 - 2 - 2. Pleno al quince: 01.

Con una recaudación de 3.814.360,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 114.460,50 euros: ha habido 60 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 1.049,22 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 3 203.432,56
13 aciertos 46 6.219,07
12 aciertos 754 379,41
11 aciertos 6.456 44,31
10 aciertos 39.923 8,60

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 GETAFE 2 BETIS 0 20

2 AT. MADRID 3 REAL SOCIEDAD 2 M2

3 CELTA 1 REAL MADRID 2 12

4 VILLARREAL 2 ELCHE 1 21

5 ATHLETIC CLUB 0 BARCELONA 1 01

6 SEVILLA 1 RAYO VALLECANO 1 11

La recaudación fue de 124.509 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 90.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 1 11.205,81
4 aciertos 46 216,54
3 aciertos 2.119 4,70
2 aciertos 15.437 1,61

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

