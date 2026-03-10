Quiniela y Quinigol del domingo 8 de marzo

Los resultados de la Quiniela del domingo 8 de marzo han sido los siguientes:

1 - X - 1 - 2 - 1 - X - 1 - X - X - X - 1 - 1 - 2 - 2. Pleno al quince: 01.

Con una recaudación de 3.814.360,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 114.460,50 euros: ha habido 60 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 1.049,22 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 3 203.432,56 13 aciertos 46 6.219,07 12 aciertos 754 379,41 11 aciertos 6.456 44,31 10 aciertos 39.923 8,60