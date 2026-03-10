Quiniela y Quinigol del domingo 8 de marzo
Los resultados de la Quiniela del domingo 8 de marzo han sido los siguientes:
1 - X - 1 - 2 - 1 - X - 1 - X - X - X - 1 - 1 - 2 - 2. Pleno al quince: 01.
Con una recaudación de 3.814.360,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 114.460,50 euros: ha habido 60 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 1.049,22 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|3
|203.432,56
|13 aciertos
|46
|6.219,07
|12 aciertos
|754
|379,41
|11 aciertos
|6.456
|44,31
|10 aciertos
|39.923
|8,60
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 GETAFE 2 BETIS 0 20
2 AT. MADRID 3 REAL SOCIEDAD 2 M2
3 CELTA 1 REAL MADRID 2 12
4 VILLARREAL 2 ELCHE 1 21
5 ATHLETIC CLUB 0 BARCELONA 1 01
6 SEVILLA 1 RAYO VALLECANO 1 11
La recaudación fue de 124.509 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 90.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|1
|11.205,81
|4 aciertos
|46
|216,54
|3 aciertos
|2.119
|4,70
|2 aciertos
|15.437
|1,61
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.