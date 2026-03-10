Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 9 de marzo

Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 09/03/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 9 de marzo fue la siguiente:

41 - 36 - 31 - 48 - 7 - 9. Complementario: 43 Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.399.758 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 0 0,00
Tercera (5) 76
 3.028,09
Cuarta (4) 3.965 29,02
Quinta (3) 78.194 4,00
Reintegro 479.944 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

44 - 3 - 42 - 26 - 7 - 39. Complementario: 32. Reintegro: 9. Joker: 7601500

Con una recaudación de 9.320.575 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 121.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 2 529.269,23
2º categoría (5+Complemetario) 0 0,00
3ª categoría (5) 177 2.747,77
4ª categoría (4) 9.254 49,46
5ª categoría (30) 166.668 8,00
Reintegro 891.482 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 7601500 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 760150-/ -601500 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 76015-- / --01500 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 7601--- / ---1500 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 760---- / ----500 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 76----- / -----00 5,00
7ª (primera o última cifra) 7------ / ------0 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

