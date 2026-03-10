Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 9 de marzo
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 9 de marzo fue la siguiente:
41 - 36 - 31 - 48 - 7 - 9. Complementario: 43 Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.399.758 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (5)
| 76
| 3.028,09
|Cuarta (4)
|3.965
|29,02
|Quinta (3)
|78.194
|4,00
|Reintegro
|479.944
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
44 - 3 - 42 - 26 - 7 - 39. Complementario: 32. Reintegro: 9. Joker: 7601500
Con una recaudación de 9.320.575 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 121.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|2
|529.269,23
|2º categoría (5+Complemetario)
|0
| 0,00
|3ª categoría (5)
|177
|2.747,77
|4ª categoría (4)
|9.254
|49,46
|5ª categoría (30)
|166.668
|8,00
|Reintegro
|891.482
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|7601500
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|760150-/ -601500
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|76015-- / --01500
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|7601--- / ---1500
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|760---- / ----500
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|76----- / -----00
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|7------ / ------0
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.