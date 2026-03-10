Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 9 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 9 de marzo fue la siguiente:

41 - 36 - 31 - 48 - 7 - 9. Complementario: 43 Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.399.758 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 76

3.028,09

Cuarta (4) 3.965 29,02 Quinta (3) 78.194 4,00 Reintegro 479.944 0,50