Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 25 de noviembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 25 de noviembre fue la siguiente:
5 - 8 - 21 - 14 - 13 - 26. Complementario: 34. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.159.039 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|40.231,97
|Tercera (4)
|126
|478,95
|Cuarta (4)
|5.729
| 15,80
|Quinta (3)
|92.022
|4,00
|Reintegro
| 432.374
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
11- 35 - 44 - 17 - 6 Estrellas: 7 - 3
Con una recaudación de 60.116.025,20 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 178 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Orihuela (Alicante).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|0
|0,00
|TERCERA (5+0)
|10
| 74.451,38
|CUARTA (4+2)
|73
|782,33
|QUINTA (4+1)
|985
|106,81
|SEXTA (3+2)
|3.109
|35,77
|SEPTIMA (4+0)
| 1.979
|39,49
|OCTAVA (2+2)
|44.655
|39,49
|NOVENA (3+1)
|44.650
|9,76
|DECIMA (3+0)
|88.922
|9,13
|UNDECIMA (1+2)
|231.707
|4,24
|DUODECIMA (2+1)
|624.136
|4,96
|DECIMOTERCERA (2+0)
|1.240.535
|4,02
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.