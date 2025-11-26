Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 25 de noviembre

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 25/11/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 25/11/2025
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 25 de noviembre fue la siguiente:

5 - 8 - 21 - 14 - 13 - 26. Complementario: 34. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.159.039 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 40.231,97
Tercera (4) 126 478,95
Cuarta (4) 5.729 15,80
Quinta (3) 92.022 4,00
Reintegro 432.374
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

11- 35 - 44 - 17 - 6 Estrellas: 7 - 3

Con una recaudación de 60.116.025,20 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 178 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Orihuela (Alicante).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 0 0,00
TERCERA (5+0) 10 74.451,38
CUARTA (4+2) 73 782,33
QUINTA (4+1) 985 106,81
SEXTA (3+2) 3.109 35,77
SEPTIMA (4+0) 1.979
 39,49
OCTAVA (2+2) 44.655 39,49
NOVENA (3+1) 44.650 9,76
DECIMA (3+0) 88.922 9,13
UNDECIMA (1+2) 231.707 4,24
DUODECIMA (2+1) 624.136 4,96
DECIMOTERCERA (2+0) 1.240.535 4,02

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

