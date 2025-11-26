Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 25 de noviembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 25 de noviembre fue la siguiente:

5 - 8 - 21 - 14 - 13 - 26. Complementario: 34. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.159.039 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 40.231,97 Tercera (4) 126 478,95 Cuarta (4) 5.729 15,80

Quinta (3) 92.022 4,00 Reintegro 432.374

0,50