Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 18 de noviembre

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 18/11/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 18/11/2025
RTVE

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 18 de noviembre fue la siguiente:

5 - 28 - 35 - 16 - 42 - 24. Complementario: 8. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.497.139 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.700.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 76.296,86
Tercera (4) 93 820,40
Cuarta (4) 5.070 22,57
Quinta (3) 90.186 4,00
Reintegro 501.680
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

48 - 4 - 2 - 21 - 15 Estrellas: 12 - 6

Con una recaudación de 56.159.351,60 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 150 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Boiro (A Coruña).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 3 122.146,59
TERCERA (5+0) 9 21.410,75
CUARTA (4+2) 22 1.524,33
QUINTA (4+1) 533 132,10
SEXTA (3+2) 1.051 69,82
SEPTIMA (4+0) 1.321
 37,63
OCTAVA (2+2) 15.057 16,39
NOVENA (3+1) 24.554 12,27
DECIMA (3+0) 61.526 9,03
UNDECIMA (1+2) 79.662 7,94
DUODECIMA (2+1) 363.956 6,04
DECIMOTERCERA (2+0) 917.369 3,82

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: