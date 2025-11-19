Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 18 de noviembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 18 de noviembre fue la siguiente:

5 - 28 - 35 - 16 - 42 - 24. Complementario: 8. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.497.139 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 76.296,86 Tercera (4) 93 820,40 Cuarta (4) 5.070 22,57

Quinta (3) 90.186 4,00 Reintegro 501.680

0,50