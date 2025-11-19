Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 18 de noviembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 18 de noviembre fue la siguiente:
5 - 28 - 35 - 16 - 42 - 24. Complementario: 8. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.497.139 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.700.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|76.296,86
|Tercera (4)
|93
|820,40
|Cuarta (4)
|5.070
| 22,57
|Quinta (3)
|90.186
|4,00
|Reintegro
| 501.680
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
48 - 4 - 2 - 21 - 15 Estrellas: 12 - 6
Con una recaudación de 56.159.351,60 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 150 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Boiro (A Coruña).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|3
|122.146,59
|TERCERA (5+0)
|9
| 21.410,75
|CUARTA (4+2)
|22
|1.524,33
|QUINTA (4+1)
|533
|132,10
|SEXTA (3+2)
|1.051
|69,82
|SEPTIMA (4+0)
| 1.321
|37,63
|OCTAVA (2+2)
|15.057
|16,39
|NOVENA (3+1)
|24.554
|12,27
|DECIMA (3+0)
|61.526
|9,03
|UNDECIMA (1+2)
|79.662
|7,94
|DUODECIMA (2+1)
|363.956
|6,04
|DECIMOTERCERA (2+0)
|917.369
|3,82
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.