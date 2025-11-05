Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 4 de noviembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 4 de noviembre fue la siguiente:

49 - 32 - 27 - 2 - 10 - 41. Complementario: 28. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.165.237 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 4 34.093,83 Tercera (4) 65 1.049,04 Cuarta (4) 3.784 27,03

Quinta (3) 73.120 4,00 Reintegro 432.606

0,50