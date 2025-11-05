Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 4 de noviembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 4 de noviembre fue la siguiente:
49 - 32 - 27 - 2 - 10 - 41. Complementario: 28. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.165.237 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|4
|34.093,83
|Tercera (4)
|65
|1.049,04
|Cuarta (4)
|3.784
| 27,03
|Quinta (3)
|73.120
|4,00
|Reintegro
| 432.606
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
25 - 28 - 45 - 9 - 6 Estrellas: 1 - 4
Con una recaudación de 45.403.028 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 97 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Argentona (Barcelona).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|3
|540.419,67
|TERCERA (5+0)
|9
| 14.033,89
|CUARTA (4+2)
|22
|1.788,22
|QUINTA (4+1)
|533
|135,97
|SEXTA (3+2)
|1.051
|72,89
|SEPTIMA (4+0)
| 1.321
|40,75
|OCTAVA (2+2)
|15.057
|17,88
|NOVENA (3+1)
|24.554
|12,23
|DECIMA (3+0)
|61.526
|9,09
|UNDECIMA (1+2)
|79.662
|8,50
|DUODECIMA (2+1)
|363.956
|5,86
|DECIMOTERCERA (2+0)
|917.369
|3,74
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.