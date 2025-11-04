RTVE, referente en informativos, entretenimiento y ficción para la audiencia

RTVE se convirtió este lunes en la oferta preferida de la audiencia para informarse y entretenerse. Toda la programación de La 1 se situó por encima del 10% de cuota de pantalla, en una jornada marcada por la actualidad política y en la que la cadena consiguió dominar las franjas de madrugada (11,8%), mañana (18,9%) y late night (14,6%).

Referente informativo A primera hora, la comparecencia del Carlos Mazón emitida en La 1 y el Canal 24 horas lideró su franja con un 26,2% de cuota. La 1 revalidó también su liderazgo en la Comunidad Valenciana, con un 17,9%, 2.7 puntos más que el lunes anterior. La comparecencia de Mazón en esta comunidad logró un 37,3% de cuota. Ayer, el Telediario 2, con Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1, con 1.623.000 espectadores de media y más de 3 millones de contactos (13,7%). Y el Telediario 1, con Alejandra Herranz, hizo un 16,1% y 2.479.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas, su tercera mejor cuota en una emisión habitual de los últimos siete años. También logra este hito sólo en La 1 con un 16,1%. Destacan los Deportes 1, que lideran su franja con un 16,3%. Pepa Bueno

Éxitos en entretenimiento Este lunes también destacó la oferta de entretenimiento de La 1. En el access prime time, ‘La Revuelta’, con David Broncano, superó los 3,8 millones de espectadores únicos e hizo una cuota del 11,8%. A continuación, ‘MasterChef Celebrity’ fue líder en su franja de emisión, con un 13,2% y 2.622.000 espectadores únicos. Las series de tarde lideraron un día más: ‘Valle Salvaje’ con 1.371.000 espectadores únicos y un 12%, y ‘La Promesa’, con 1.443.000 contactos y un 12%. Y con 'Aquí la tierra', Jacob Petrus consigue su tercera emisión más vista de la temporada: 1.383.000 espectadores y 13,2% de cuota. 'Cifras y Letras' siempre entre los favoritos de La 2