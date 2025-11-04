RTVE, referente en informativos, entretenimiento y ficción para la audiencia
- La 1 (13,4%) lidera la madrugada (11,8%), mañana (18,9%) y late night (14,6%) y La 2 (4,2%) logra su dato más alto desde agosto de 2024
- La comparecencia de Carlos Mazón en RTVE lidera (26,2%). La cifra alcanza el 37,3% en la Comunidad Valenciana
- Éxito de ofertas de entretenimiento y ficción: ‘Valle salvaje’, ‘La Promesa’, ‘MasterChef Celebrity’ o ‘Cifras y Letras’
RTVE se convirtió este lunes en la oferta preferida de la audiencia para informarse y entretenerse. Toda la programación de La 1 se situó por encima del 10% de cuota de pantalla, en una jornada marcada por la actualidad política y en la que la cadena consiguió dominar las franjas de madrugada (11,8%), mañana (18,9%) y late night (14,6%).
Referente informativo
A primera hora, la comparecencia del Carlos Mazón emitida en La 1 y el Canal 24 horas lideró su franja con un 26,2% de cuota.
La 1 revalidó también su liderazgo en la Comunidad Valenciana, con un 17,9%, 2.7 puntos más que el lunes anterior. La comparecencia de Mazón en esta comunidad logró un 37,3% de cuota.
Ayer, el Telediario 2, con Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1, con 1.623.000 espectadores de media y más de 3 millones de contactos (13,7%). Y el Telediario 1, con Alejandra Herranz, hizo un 16,1% y 2.479.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas, su tercera mejor cuota en una emisión habitual de los últimos siete años. También logra este hito sólo en La 1 con un 16,1%. Destacan los Deportes 1, que lideran su franja con un 16,3%.
La actualidad sigue imparable
A primera hora de la mañana lideró el Telediario Matinal, presentado por Álex Barreiro y Lorena Baeza, con 587.000 contactos (18,4%), ‘La Hora De La 1’, con Silvia Intxaurrondo, reunió 1.835.000 espectadores únicos (23,4%); y ‘Mañaneros 360’ (19,3%), con Adela González y Javier Ruiz, con hasta 1.892.000 contactos, anotó su segunda mejor cuota histórica con un 19,3% (excluyendo su especial de la DANA). Y su segundo bloque también registra su segundo mejor dato histórico en espectadores: 1.003.000 y 12,1%.
Por la tarde,‘Directo Al Grano’, de la mano de Marta Flich y Gonzalo Miró, se convierte en la oferta más contactada de su franja global con 2.745.000 contactos. Y 'Malas lenguas' en La 1 registra su segunda emisión más vista de la temporada, con 1.043.000 espectadores y 11,5% de cuota.
Éxitos en entretenimiento
Este lunes también destacó la oferta de entretenimiento de La 1. En el access prime time, ‘La Revuelta’, con David Broncano, superó los 3,8 millones de espectadores únicos e hizo una cuota del 11,8%. A continuación, ‘MasterChef Celebrity’ fue líder en su franja de emisión, con un 13,2% y 2.622.000 espectadores únicos.
Las series de tarde lideraron un día más: ‘Valle Salvaje’ con 1.371.000 espectadores únicos y un 12%, y ‘La Promesa’, con 1.443.000 contactos y un 12%.
Y con 'Aquí la tierra', Jacob Petrus consigue su tercera emisión más vista de la temporada: 1.383.000 espectadores y 13,2% de cuota.
La 2 alcanza un 4,2%
La 2 lográ un gran dato, un 4,2%, su cuota más alta desde el 8 de agosto del 2024. Destaca eléxito de ‘Cifras y Letras’, con Aitor Albizua, lo más visto de la cadena con 912.000 espectadores, un 7,2% de cuota y más de 1,4 millones de contactos. Es récord histórico en espectadores y la segunda mejor cuota de su historia.
Por la tarde, 'Malas lenguas' registra en La 2 544.000 seguidores y un 7,4%, su segundo mejor dato en espectadores.
Y por la noche también creció la audiencia del Cine Clásico en el prime time de La 2: la película 'El fuera de la ley', de Clint Eastwood, reunió a 478.000 y un 4,9%, su segundo mejor share de este año.