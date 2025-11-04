Valeria Ros, expulsada a las puertas de la gran semifinal de MasterChef Celebrity 10

El nivel de complejidad de cada prueba de MasterChef Celebrity 10 en su recta final no para de subir. Y como muestra, los invitados del décimo programa: Ferrán Adriá y Joan Roca. Pero hubo tiempo para mucho más. Para reír, con la prueba donde los amigos de los celebrities hicieron de comensales. Y para llorar, con el enfrentamiento entre Torito y Parada. Pero para lágrimas, las de Valeria Ros en su despedida: "Esto ha sido increíble. He aprendido a cocinar y me llevo mogollón de amigos".

La noche comenzó con un viaje a la adolescencia. Los jueces prepararon diferentes fotos de pequeños de los aspirantes, que conectaron con su niño interior. El más emocionado fue Miguel Torres al ver la foto de cuando tenía 12 años, en una de las primeras veces que defendió la camiseta del Real Madrid: "Me emociona porque me he dedicado toda la vida al deporte. Empecé a través del Real Madrid, con orden y disciplina, y con ese sentido de pertenencia por estar en una institución como el Real Madrid, era un emblema". Juanjo, por su parte, se sumó a los argumentos de Parada y Torito, valorando lo que supuso salir del pueblo para cumplir su sueño profesional.

La prueba consistió en elaborar postres típicos de sus comunidades de origen, pero actualizados con técnicas de vanguardia. Y no cocinaron solos. Varios jóvenes estudiantes de cocina profesional les hicieron de apoyo. Todo con la supervisión de Toñi Moreno, que les dio sus mejores consejos. Pero las sorpresas no terminaron aquí. Y los comensales fueron muy especiales en esta ocasión. Junto a los jueces, varios amigos de cada celebrity probaron las elaboraciones y votaron por su favorita.

El listado de comensales estuvo liderado por Isabel Gemio, Víctor Janeiro y Malena gracia, amigos de Parada. En el caso de Mariló, la mesa que le apoyó estuvo formada por Marta Barroso, Teresa de la Cierva y Rochi Laffon. Del lado de Valeria Ros, María Gómez, Juanra Bonet y Conchita visitaron las cocinas. Marisa Jara, Vania Millán y Santi Rodríguez animaron a Torito. Por su parte, Miguel Torres recibió la visita de Natalia de la Vega, Poty y Antonio Velázquez. Y por último, Ruslana, Carlos Peguer y Mariang ('La Pija y la Quinqui') formaron la mesa de Juanjo. Tras una ajustada votación, Juanjo quedó segundo, a un voto de la victoria, que se llevó Torito con su actualización de la ensaimada rellena de crema.

"La prueba de exteriores más exigente de la historia de MasterChef Celebrity" Para el reto por equipos, los celebrities viajaron a Cala Montjoi (Roses, Girona), donde hasta el 2011 deslumbró El Bulli, de Ferran Adrià. Desde entonces, su legado sigue vivo gracias a su Fundación y a su conversión en uno de los mayores laboratorios de investigación culinaria del mundo. ¿El reto? Reproducir cuatro platos emblemáticos de la historia de El Bulli para 50 chefs, colaboradores y herederos de su visión innovadora. En palabras de Samantha, "la prueba de exteriores más exigente de la historia de MasterChef Celebrity" Torito y Juanjo fueron los capitanes en una prueba de lo más intensa. El cantante no tuvo su mejor día, pero dio como siempre el 100% y se apoyó en Miguel Torres y Mariló. Fue la presentadora la que hizo de capitana en la sombra, empujando a sus compañeros hasta la victoria. Eso sí, el error de Miguel con los bogavantes, le hizo terminar con el delantal negro. Por lo que solo Mariló y Juanjo se confirmaron como primeros semifinalistas de la edición. En el equipo rojo, las cosas fueron mucho peor y aunque Valeria intentó mediar, Torito y Parada terminaron en un fuerte enfrentamiento, que se inició por un comentario de José Manuel sobre el físico de Torito: "Yo te he conocido con un tipazo. Te has descuidado desde que te has casado. No te cuidas, comes como un desgraciado". Torito se puso serio y le paró los pies a Parada explicando que la mediación que toma para una enfermedad crónica es la que le impide adelgazar todo lo que le gustaría: "No quería ir contigo porque sé que eres insoportable cuando estás mal". La discusión la retomaron en las valoraciones, con el trabajo en cocinas ya hecho". Y ahí, fue cuando Miguel intervino: "Me pone sensible cuando la gente tiene valentía y comparte sus momentos de sombra. Torito es un valiente. Probablemente se haya equivocado con José Manuel, porque Parada es una bellísima persona. Y me gustaría que os dierais un beso y un abrazo porque no os merecéis este mal trago". La escena concluyó con un beso y un abrazo entre Torito y Parada, que asumieron que la tensión de las cocinas les había empujado a ese enfrentamiento. Pepe valoró la escena agradeciendo que "las cosas se hayan arreglado". Parada destacó que él también agradecía la reparación. Torito puso el punto y final con un "todo arreglado por mi parte".