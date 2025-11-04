Mariló, capitana en la sombra y "salvavidas" de su equipo en 'MasterChef Celebrity 10'

En el décimo programa de MasterChef Celebrity 10, los aspirantes tuvieron el inmenso privilegio de cocinar en el recinto de El Bulli, el antiguo restaurante de Ferran Adrià, convertido hoy en museo y centro de investigación gastronómica. Allí, Juanjo capitaneó al equipo azul con Miguel Torres y Mariló entre sus filas. Por su parte, Torito lideró al equipo rojo, acompañado de José Manuel Parada y Valeria Ros. Y fue allí cuando Mariló demostró una vez más que se adapta a la perfección a cualquier circunstancia y que tiene madera de líder, pudiendo ser capitana en la sombra.

Elaborar recetas míticas de El Bulli se antojaba tarea muy compleja. Y así fue. El equipo rojo no funcionó, incluso vimos a Parada y Torito enfadarse y enfrentarse por un comentario de José Manuel sobre el estado físico actual de Torito. Aunque Valeria intentó mediar, el cocinado fracasó y fueron directos a eliminación.

Como contrapunto, el equipo azul hizo dos réplicas más cercanas al original, con sus fallos, pero firmando un buen trabajo en el cómputo global. Y si bien es cierto que Miguel, Juanjo y Mariló se entregaron al 100% -la prueba lo requería- fue la presentadora la que ejerció de pieza fundamental. Juanjo se perdió un poco en la capitanía y así se lo hizo ver Jordi en las valoraciones. Miguel, por su parte, reconoció los problemas de cocción que tuvo con el bogavante.

Y fue ahí cuando Mariló dio el equilibrio necesario al equipo. "Has sido el salvavidas de la cocina azul. Lo importante es que los errores no se noten y no lleguen al comensal", le dijo Jordi a Mariló. Por todo ello, Mariló fue nombrada mejor aspirante de la prueba y ganó los 4.000 euros para poder donar. "Los dono a Fundela, para la investigación de la ELA. Hay que investigar para evitar que muchas más personas sufran esta enfermedad. Estoy feliz, esta prueba se la dedico a mi madre. Siempre está conmigo".

Por lo tanto, el equipo azul fue el ganador, y teniendo en cuenta el delantal negro que Miguel Torres portaba por sus fallos con el bogavante, Mariló y Juanjo se convirtieron en los primeros semifinalistas de MasterChef Celebrity 10.