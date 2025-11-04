'Cifras y Letras' bate récord histórico de audiencia en octubre e impulsa a La 2 con su mejor dato desde 2009

‘Cifras y Letras’ sigue “imparable”. El concurso conducido por Aitor Albizua junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz ha vuelto a batir récord mensual de audiencia en octubre con su mejor registro histórico tanto en espectadores (762.000) como en cuota (6,4%), cifras que avalan la consolidación del formato en el access prime time e contribuyen a que La 2 haya obtenido su mejor dato en un mes de octubre desde 2009 (3,1%).

Y los datos siguen subiendo. Este lunes, La 2 logró un 4,2%, su cuota diaria más alta desde el 8 de agosto de 2024, con ‘Cifras y Letras’ como lo más visto de la cadena, con 912.000 espectadores, un 7,2% de cuota y más de 1,4 millones de contactos. Es récord histórico en espectadores y la segunda mejor cuota de su historia.

Aitor Albizua, presentador de 'Cifras y Letras' Rubén Gámez

Espectacular octubre En octubre, el formato creció 0.8 puntos y casi 150.000 espectadores respecto a septiembre. Un mes en el que la audiencia fue testigo de la entrega de un nuevo bote. Diego Aguado, uno de los concursantes más icónicos, logró más de 80.000 euros tras participar en 16 programas. Sólo Miguel Borrego (113.400 euros), José Antonio Prado-Bassas (174.300) y José Antonio Montalbán (252.500) superaron la suma obtenida por Aguado.