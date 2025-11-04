'Cifras y Letras' bate récord histórico de audiencia en octubre e impulsa a La 2 con su mejor dato desde 2009
- El concurso anota en octubre un 6,4% y 762.000 espectadores de media, su dato más alto desde que se estrenó
- Ayer logró récord histórico en espectadores y su segunda mejor cuota (912.000 y 7,2%)
- El crecimiento de audiencia del formato contribuye a la subida de audiencia de La 2 (3,1%), que cerró su mejor octubre en 16 años
- ‘Cifras y Letras’ consolida su apuesta atrayendo al público joven tras incrementar su presencia en plataformas digitales y redes sociales
‘Cifras y Letras’ sigue “imparable”. El concurso conducido por Aitor Albizua junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz ha vuelto a batir récord mensual de audiencia en octubre con su mejor registro histórico tanto en espectadores (762.000) como en cuota (6,4%), cifras que avalan la consolidación del formato en el access prime time e contribuyen a que La 2 haya obtenido su mejor dato en un mes de octubre desde 2009 (3,1%).
Y los datos siguen subiendo. Este lunes, La 2 logró un 4,2%, su cuota diaria más alta desde el 8 de agosto de 2024, con ‘Cifras y Letras’ como lo más visto de la cadena, con 912.000 espectadores, un 7,2% de cuota y más de 1,4 millones de contactos. Es récord histórico en espectadores y la segunda mejor cuota de su historia.
Espectacular octubre
En octubre, el formato creció 0.8 puntos y casi 150.000 espectadores respecto a septiembre. Un mes en el que la audiencia fue testigo de la entrega de un nuevo bote. Diego Aguado, uno de los concursantes más icónicos, logró más de 80.000 euros tras participar en 16 programas. Sólo Miguel Borrego (113.400 euros), José Antonio Prado-Bassas (174.300) y José Antonio Montalbán (252.500) superaron la suma obtenida por Aguado.
Imparable también en plataformas y redes sociales
‘Cifras y Letras’ consolida su conexión con el público joven gracias a su estrategia en plataformas y redes sociales, multiplicando por cuatro las visualizaciones totales de vídeo en el mes de septiembre, alcanzando los 8,78 millones (+300,97%), mientras que las interacciones superaron las 111.000 (+345,57%) respecto al mes anterior.
En Instagram, obtuvo 6,73 millones de visualizaciones (+443,76%) y 81.266 interacciones (+398,72%). Por su parte, en X (Twitter) logró 536.154 visualizaciones (+308,03%) y 8.763 interacciones (+182,4%) respecto a agosto.
‘Cifras y Letras’ demuestra cómo un formato clásico puede reinventarse incorporando innovaciones tecnológicas sin perder su esencia, éxito que se ha visto reflejado en su proyección internacional como un referente de televisión educativa y de entretenimiento.
‘Cifras y Letras’ cuenta con el aval de la Real Academia Española por su rigor y calidad de contenido y ha recibido reconocimientos el Premio Iris de la Crítica 2024 otorgado por periodistas del sector televisivo, el Premio ALMA 2025 al Mejor Guion de Concurso, el Premio FesTVal 2024.