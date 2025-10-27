'Late Xou con Marc Giró' recibe a Amaia Salamanca, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie

Este martes, 'Late Xou con Marc Giró' cuenta con Amaia Salamanca, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie que presentan sus próximos estrenos. Además, Antonia San Juan regresa con su sección para hablar del amor.

Esta semana, Marc Giró entrevista a Amaia Salamanca, que estrena la película ‘Siempre es invierno’. Una tragicomedia romántica que explora la ruptura sentimental, la pérdida, el duelo emocional y la posibilidad de recomenzar y reconstruirse. Amaia también descubre su faceta más rebelde y su pasión por los deportes de riesgo.

Bárbara Lennie y Antonio de la Torre presentarán 'Los tigres', su nueva película JOSEP ECHABURU

Los segundos invitados del programa, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, presentan la película que protagonizan, ‘Los tigres’, participada por RTVE. Un film que combina el trasfondo del mar con el drama fraternal y el thriller criminal. En esta entrevista ambos actores desvelan algunos secretos del rodaje y situaciones incómodas que han vivido encima de los escenarios.

Y para finalizar, Antonia San Juan regresa al programa con su tan esperada sección para contar cómo se encuentra y para dar su particular visión sobre el amor y las relaciones de pareja.

Una noche de diversión un martes más en el 'Late Xou' JOSEP ECHABURU

'Late Xou con Marc Giró' es un late night clásico, conducido por el carismático Marc Giró, que se emite los martes por la noche en RTVE Play y La 1.