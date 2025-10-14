'En Portada' pone el foco en la reproducción asistida
- La ley de la reproducción asistida en España estipula que la donación de gametos es anónima
- Cada vez más personas concebidas con estas técnicas piden tener acceso a su información genética
- Miércoles 15 de octubre, a las 23:00 horas en La 2 y RTVE Play
‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Puzle genético’, que aborda si se debe tener acceso a la información genética de los hijos e hijas nacidos por donación de óvulos o esperma. En España son datos anónimos, pero en otros países esa información genética está disponible para las personas que la quieran consultar.
Los protagonistas del reportaje son David, Violeta, Joan y María. Les falta la mitad de su árbol genealógico. Son hijos de donante de esperma y todos reclaman tener acceso a la información genética de su progenitor. Menos María, el resto conoció esta condición “tarde y mal”, explican a ‘En Portada’. Además, cuando sus familias se lo revelaron fue con la condición de guardar el secreto bajo llave… Y este hermetismo familiar ha sido una losa hasta que lo han podido hacer público en este documental.
El 6% de los bebes nacidos en 2022 son fruto de la donación de gametos, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, y esta cifra, auguran los ginecólogos, va a aumentar debido al retraso en la edad de la maternidad y los nuevos modelos de familia.
En ‘Puzle genético’ se abre el debate: ¿Qué debe pesar más, el derecho de la intimidad del donante o el derecho a la identidad de las personas nacidas de estas donaciones?
Un equipo del programa también ha viajado a Portugal, donde ha cambiado la ley y ahora permite conocer la identidad de los donantes.