'En Portada' pone el foco en la reproducción asistida

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Puzle genético’, que aborda si se debe tener acceso a la información genética de los hijos e hijas nacidos por donación de óvulos o esperma. En España son datos anónimos, pero en otros países esa información genética está disponible para las personas que la quieran consultar.

Imagen del reportaje RTVE

Los protagonistas del reportaje son David, Violeta, Joan y María. Les falta la mitad de su árbol genealógico. Son hijos de donante de esperma y todos reclaman tener acceso a la información genética de su progenitor. Menos María, el resto conoció esta condición “tarde y mal”, explican a ‘En Portada’. Además, cuando sus familias se lo revelaron fue con la condición de guardar el secreto bajo llave… Y este hermetismo familiar ha sido una losa hasta que lo han podido hacer público en este documental.

El 6% de los bebes nacidos en 2022 son fruto de la donación de gametos, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, y esta cifra, auguran los ginecólogos, va a aumentar debido al retraso en la edad de la maternidad y los nuevos modelos de familia.

Otra imagen del reportaje RTVE

En ‘Puzle genético’ se abre el debate: ¿Qué debe pesar más, el derecho de la intimidad del donante o el derecho a la identidad de las personas nacidas de estas donaciones?

Un equipo del programa también ha viajado a Portugal, donde ha cambiado la ley y ahora permite conocer la identidad de los donantes.