Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 30 de septiembre

Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 30/09/2025
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 30 de septiembre fue la siguiente:

11 - 29 - 42 - 3 - 22 - 26. Complementario: 48. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.632.228 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.900.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 53.427,64
Tercera (4) 114 703,00
Cuarta (4) 5.257 22,87
Quinta (3) 95.772 4,00
Reintegro 521.469
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

48 - 15 - 8 - 3 - 17 Estrellas: 2 - 8

Con una recaudación de 38.138.410,20 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 29 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 8 62.213,28
TERCERA (5+0) 2 58.161,08
CUARTA (4+2) 47 770,88
QUINTA (4+1) 645 103,48
SEXTA (3+2) 1.907 37,00
SEPTIMA (4+0) 1.243
 39,89
OCTAVA (2+2) 26.244 9,45
NOVENA (3+1) 29.414 9,40
DECIMA (3+0) 59.939 8,59
UNDECIMA (1+2) 127.594 4,89
DUODECIMA (2+1) 406.247 4,83
DECIMOTERCERA (2+0) 848.336 3,73

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

