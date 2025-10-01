Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 30 de septiembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 30 de septiembre fue la siguiente:
11 - 29 - 42 - 3 - 22 - 26. Complementario: 48. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.632.228 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|53.427,64
|Tercera (4)
|114
|703,00
|Cuarta (4)
|5.257
| 22,87
|Quinta (3)
|95.772
|4,00
|Reintegro
| 521.469
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
48 - 15 - 8 - 3 - 17 Estrellas: 2 - 8
Con una recaudación de 38.138.410,20 euros no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 29 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en San Lorenzo del Escorial (Madrid).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|8
|62.213,28
|TERCERA (5+0)
|2
| 58.161,08
|CUARTA (4+2)
|47
|770,88
|QUINTA (4+1)
|645
|103,48
|SEXTA (3+2)
|1.907
|37,00
|SEPTIMA (4+0)
| 1.243
|39,89
|OCTAVA (2+2)
|26.244
|9,45
|NOVENA (3+1)
|29.414
|9,40
|DECIMA (3+0)
|59.939
|8,59
|UNDECIMA (1+2)
|127.594
|4,89
|DUODECIMA (2+1)
|406.247
|4,83
|DECIMOTERCERA (2+0)
|848.336
|3,73
