Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 30 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 30 de septiembre fue la siguiente:

11 - 29 - 42 - 3 - 22 - 26. Complementario: 48. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.632.228 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 53.427,64 Tercera (4) 114 703,00 Cuarta (4) 5.257 22,87

Quinta (3) 95.772 4,00 Reintegro 521.469

0,50