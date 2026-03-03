Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 2 de marzo

Sorteo de la Lotería Bonoloto del 02/03/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 2 de marzo fue la siguiente:

12 - 44 - 42 - 3 - 38 - 15. Complementario: 49 Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.528.062,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.900.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 51.908,01
Tercera (5) 94
 828,32
Cuarta (4) 4.776 24,45
Quinta (3) 89.752 4,00
Reintegro 504.487 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

15 - 20 - 11 - 18 - 46 - 30. Complementario: 6. Reintegro: 4. Joker: 8416993

Con una recaudación de 9.326.467 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 118.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 3 356.581,11
2º categoría (5+Complemetario) 4 43.367,97
3ª categoría (5) 187 1.700,70
4ª categoría (4) 8.975 51,54
5ª categoría (30) 163.214 8,00
Reintegro 930.380 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 8416993 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 841699-/ -416993 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 84169-- / --16993 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 8416--- / ---6993 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 841---- / ----993 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 84----- / -----93 5,00
7ª (primera o última cifra) 8------ / ------3 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

