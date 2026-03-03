Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 2 de marzo
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 2 de marzo fue la siguiente:
12 - 44 - 42 - 3 - 38 - 15. Complementario: 49 Reintegro: 5.
Con una recaudación de 2.528.062,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|51.908,01
|Tercera (5)
| 94
| 828,32
|Cuarta (4)
|4.776
|24,45
|Quinta (3)
|89.752
|4,00
|Reintegro
|504.487
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
15 - 20 - 11 - 18 - 46 - 30. Complementario: 6. Reintegro: 4. Joker: 8416993
Con una recaudación de 9.326.467 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 118.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|3
|356.581,11
|2º categoría (5+Complemetario)
|4
| 43.367,97
|3ª categoría (5)
|187
|1.700,70
|4ª categoría (4)
|8.975
|51,54
|5ª categoría (30)
|163.214
|8,00
|Reintegro
|930.380
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|8416993
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|841699-/ -416993
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|84169-- / --16993
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|8416--- / ---6993
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|841---- / ----993
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|84----- / -----93
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|8------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.