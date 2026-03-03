Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 2 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 2 de marzo fue la siguiente:

12 - 44 - 42 - 3 - 38 - 15. Complementario: 49 Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.528.062,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 51.908,01 Tercera (5) 94

828,32

Cuarta (4) 4.776 24,45 Quinta (3) 89.752 4,00 Reintegro 504.487 0,50