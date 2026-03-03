Quiniela y Quinigol del domingo 1 de marzo

Los resultados de la Quiniela del domingo 1 de marzo han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - X - 2 - 1. Pleno al quince: 22.

Con una recaudación de 4.129.397,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 123.003,50 euros: ha habido 27 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.505,63 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 0 BOTE 13 aciertos 35 8.848,71 12 aciertos 650 476,47 11 aciertos 7.176 43,16 10 aciertos 44.376 8,37