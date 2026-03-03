Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 1 de marzo

La Quiniela en RTVE.es
RTVE.es

Los resultados de la Quiniela del domingo 1 de marzo han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - X - 2 - 1. Pleno al quince: 22.

Con una recaudación de 4.129.397,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 123.003,50 euros: ha habido 27 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.505,63 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 0 BOTE
13 aciertos 35 8.848,71
12 aciertos 650 476,47
11 aciertos 7.176 43,16
10 aciertos 44.376 8,37

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 RAYO VALLECANO 1 ATHLETIC CLUB 1 11

2 BARCELONA 4 VILLARREAL 1 M1

3 MALLORCA 0 REAL SOCIEDAD 1 01

4 OVIEDO 0 AT. MADRID 1 01

5 BETIS 2 SEVILLA 2 22

6 REAL MADRID 0 GETAFE 1 01

La recaudación fue de 136.181 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 70.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 4 3.064,07
4 aciertos 131 83,16
3 aciertos 2.608 4,18
2 aciertos 18.265 1,49

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: