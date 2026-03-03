Quiniela y Quinigol del domingo 1 de marzo
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre la Quiniela en RTVE.es
- Toda la información sobre el Quinigol en RTVE.es
Los resultados de la Quiniela del domingo 1 de marzo han sido los siguientes:
X - 1 - 2 - 2 - X - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - X - 2 - 1. Pleno al quince: 22.
Con una recaudación de 4.129.397,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 123.003,50 euros: ha habido 27 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.505,63 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|0
|BOTE
|13 aciertos
|35
|8.848,71
|12 aciertos
|650
|476,47
|11 aciertos
|7.176
|43,16
|10 aciertos
|44.376
|8,37
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 RAYO VALLECANO 1 ATHLETIC CLUB 1 11
2 BARCELONA 4 VILLARREAL 1 M1
3 MALLORCA 0 REAL SOCIEDAD 1 01
4 OVIEDO 0 AT. MADRID 1 01
5 BETIS 2 SEVILLA 2 22
6 REAL MADRID 0 GETAFE 1 01
La recaudación fue de 136.181 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 70.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|4
|3.064,07
|4 aciertos
|131
|83,16
|3 aciertos
|2.608
|4,18
|2 aciertos
|18.265
|1,49
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.