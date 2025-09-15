Abierta la VI edición del Programa de formación “Aprende a contar Europa" para jóvenes periodistas
- El curso está impulsada por RTVE Instituto, la agencia EFE y el Parlamento Europeo
- Se impartirá los días 18,19 y 20 de noviembre y se podrán presentar candidaturas del 15 de septiembre al 7 de octubre
RTVE Instituto y la Escuela de Periodismo de la agencia EFE, en colaboración con la Oficina Española del Parlamento Europeo, abren la VI edición del Programa de Formación en Unión Europea para Jóvenes Periodistas, una iniciativa que, en anteriores ediciones, ha reunido a más de un centenar de participantes. España es uno de los ocho países piloto en los que se estrenó este Programa formativo que se ha ido extendiendo, de manera progresiva, al resto de países de la Unión Europea
El objetivo de esta formación es enseñar a jóvenes profesionales cómo funcionan las instituciones europeas. Para que las personas seleccionadas tengan información rigurosa y detallada del funcionamiento de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, el programa volverá a contar con un equipo docente estrechamente ligado a la actualidad comunitaria: corresponsales en Bruselas de algunos de los principales medios de comunicación, especialistas en asuntos comunitarios, así como profesionales de las instituciones europeas, que compartirán con los alumnos las habilidades necesarias para informar sobre de forma directa y con el lenguaje inteligible para los diferentes destinatarios.
Plazos, contenido y requisitos
El plazo para presentar las candidaturas arranca el lunes 15 de septiembre y se prolongará hasta el martes 7 de octubre.
El proceso será similar al de las ediciones anteriores. Pueden inscribirse jóvenes periodistas de todo el territorio nacional a través de un formulario. En una primera fase, se seleccionará a 25 personas entre los registrados, atendiendo a su currículo, en concreto a su experiencia académica y recorrido profesional, bajo los criterios de igualdad de género, representación territorial, transparencia y presencia equilibrada dentro de la diversidad de medios de comunicación. En esta selección participarán RTVE Instituto y EFE con la ayuda de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
El curso se compondrá de dos módulos. El primero se impartirá los días 18, 19 y 20 de noviembre en las instalaciones de RTVE Instituto y de la Agencia EFE. El Parlamento Europeo cubrirá los gastos del viaje y hotel en Madrid de las personas seleccionadas. El segundo módulo se desarrollará en Bruselas y accederá el alumnado que haya destacado por sus méritos y al que se ofrecerá la oportunidad de compartir esta experiencia formativa con otros colegas europeos.
En los siguientes enlaces se puede accederse a los criterios de selección, el calendario fijado para el registro de candidaturas y el formulario de inscripción.