Abierta la VI edición del Programa de formación “Aprende a contar Europa" para jóvenes periodistas

RTVE Instituto y la Escuela de Periodismo de la agencia EFE, en colaboración con la Oficina Española del Parlamento Europeo, abren la VI edición del Programa de Formación en Unión Europea para Jóvenes Periodistas, una iniciativa que, en anteriores ediciones, ha reunido a más de un centenar de participantes. España es uno de los ocho países piloto en los que se estrenó este Programa formativo que se ha ido extendiendo, de manera progresiva, al resto de países de la Unión Europea

El objetivo de esta formación es enseñar a jóvenes profesionales cómo funcionan las instituciones europeas. Para que las personas seleccionadas tengan información rigurosa y detallada del funcionamiento de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, el programa volverá a contar con un equipo docente estrechamente ligado a la actualidad comunitaria: corresponsales en Bruselas de algunos de los principales medios de comunicación, especialistas en asuntos comunitarios, así como profesionales de las instituciones europeas, que compartirán con los alumnos las habilidades necesarias para informar sobre de forma directa y con el lenguaje inteligible para los diferentes destinatarios.