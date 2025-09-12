Fernando Tejero, uno de los protagonistas de 'El cautivo', padrino de la semana de 'Días de Cine'

Esta semana se estrena en cines ‘El cautivo’, película sobre el cautiverio en Argel de Miguel de Cervantes, participada por RTVE y dirigida por Alejandro Amenábar. ‘Días de Cine’ habla con uno de sus protagonistas, Fernando Tejero, que interpreta en la cinta a Juan Blanco de Paz y que es también el padrino de la semana del programa. Además, recuerdo a Peter Sellers cuando se cumplen 100 años de su nacimiento.

44.56 min Días De Cine: Entrevista completa con Fernando Tejero

El espacio de cine de La 2 detendrá su mirada en otros títulos españoles que llegan a las salas. Entre ellos, ‘Jone a veces’, de Sara Fantova, ganadora en el Atlántida Film Fest y también participada por RTVE; el documental ‘Caja de resistencia’, sobre la figura del cineasta andaluz Fernando Ruiz Vergara; y ‘Temps mort’ sobre Charles Thomas, estrella afroamericana del baloncesto en España en los años 70. El cine español se completa con ‘Sigue mi voz’, drama romántico de Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián.

De Argentina llega ‘Simón de la montaña’, de Federico Luis, ganadora del Gran Premio de la semana de la crítica en 2024 en el Festival de Cannes; y de Brasil, ‘Retrato de un cierto Oriente’, de Marcelo Gomes, premio a mejor película en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva el año pasado.

Completan los estrenos de la semana la película de terror neozelandesa ‘La ley de Jenny Pen’, protagonizada por John Lithgow y Geoffrey Rush; y ‘Eddington’, la nueva película de Ari Aster, con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal como protagonistas.

El 8 de septiembre de 1925 nacía Peter Sellers, uno de los más grandes actores cómicos de la historia del cine y una figura llena de claroscuros. A él se le deben personajes inolvidables como los que interpretó en ‘Teléfono rojo, volamos hacia Moscú’; su patoso inspector Clouseau en ‘La Pantera rosa’; el metepatas actor indio Hrundi V. Bakshi de ‘El guateque’; o el hierático Chance Gardiner en su última película, ‘Bienvenido Mr. Chance’, un ejemplo de contención actoral de quien había hecho del exceso marca de la casa.

La secuencia favorita de Pepe Viyuela y las recomendaciones de la semana complean la edición de ‘Días de Cine’.