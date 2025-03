Tota la programació del cap de setmana de RTVE Catalunya

Aquest cap de setmana, RTVE Catalunya proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Punts de vista' entrevista David Bueno; la il·lustradora Lyona serà entrevistada a 'Noms Propis' per Anna Cler i 'Turisme rural al món' visita el Marroc. Diumenge, Nerea Sanfe i David Fernández a 'De Carrer' visitaran carrers amb història de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona; Ana Boadas a 'Mapes Mentals' s'interessa per la procrastinació i Pep Plaza a 'La Trampa' descobrirà la mentida de David Guapo.

Dissabte: cultura, entrevistes i paisatges increïbles 'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, entrevista aquesta setmana David Bueno, autor de 'L'art de ser humans', guanyador del 57è premi Josep Pla de prosa en català. També visita el programa la cantautora barcelonina Suu, que presenta 'Material sensible'. A més, la secció 'Curts de vista' i la col·laboradora experta en cinema Desirée de Fez. Dissabte a les 13:20h a La 2 David Bueno, aquesta setmana a 'Punts de vista' Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la il·lustradora i realitzadora audiovisual Lyona. Ha dirigit més d'un centenar de videoclips i ha il·lustrat una vintena de llibres. El seu proper projecte: una pel·lícula d'animació 2D on parlarà del seu procés fins arribar a ser mare. Dissabte a les 14:55h a La 2 La il·lustradora i realitzadora audiovisual Lyona, a 'Noms propis' 'Turisme rural al món' visita el Marroc per descobrir el bressol de cultures mil·lenàries que mantenen l'essència de la tradició. S'endinsa en la regió del Rif, on el terreny muntanyós dona lloc a una orografia imponent. Alts cims, rius i pobles acompanyaran aquest fascinant recorregut. Dissabte a les 18:00h a La 2