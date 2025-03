La il·lustradora i realitzadora audiovisual Lyona, a 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la il·lustradora i realitzadora audiovisual Lyona. Ha dirigit més d'un centenar de videoclips i ha il·lustrat una vintena de llibres. El seu proper projecte: una pel·lícula d'animació 2D on parlarà del seu procés fins arribar a ser mare.

Marta Puig, de nom artístic Lyona, és il·lustradora i realitzadora. Va estudiar a l'ESCAC, on volia formar-se com a directora de fotografia, però al final va decidir-se per l'especialitat de direcció.

El vessant artístic li ve de família: els seus pares tenien un taller de ceràmica, l'avi era escultor i va créixer al cinema amb l'altre avi, que era el programador del cinema d'Esparraguera, la seva ciutat. Més que artista es considera artesana, li agradar fer coses amb les mans i que siguin útils. Ha dirigit més d'un centenar de videoclips i ha il·lustrat i escrit una vintena de llibres. En un dels seus llibres explica una de les experiències vitals que més l'ha marcat, el procés fins a arribar a ser mare. Va haver de recórrer a una procés de fecundació in vitro i explica a 'Noms propis' que ha sigut la pitjor experiència de la seva vida. A través del llibre li ha volgut donar visibilitat i ajudar a altres dones que passin pel mateix.

Ara, està preparant una pel·lícula d'animació 2D, 'El dia en què Ewan McGregor em va presentar als seus pares', on parlarà de la seva maternitat i també és una carta d'amor a la seva mare.