Palito y Miguel Diosdado tuvieron que decir adiós la semana pasada a ‘MasterChef Celebrity 8’. Esta semana, llega uno de los clásicos del talent: las batallas. En la primera prueba, las celebrities se enfrentarán a tres cocinados sucesivos en los que los jueces irán descartando a los aspirantes que preparen los peores platos. Los mejillones serán los auténticos protagonistas de este reto.

Las dos celebrities que elaboren los mejores platos se disputarán el ansiado pin de la inmunidad en un cocinado frente al ganador de ‘MasterChef 11’ Eneko Fernández. Además, el vencedor podrá destinar 4.000 euros a la ONG que escoja. Los encargados de vigilar a las celebrities durante el cocinado serán Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’.

Prueba de eliminación con Yong Wu

La prueba de eliminación revelará cómo se desenvuelven las celebrities haciendo match. No será con personas, sino con ingredientes. Cada uno de los delantales negros tendrá que replicar un plato típico de la cocina de un país. Sin embargo, de entrada, no conocerán de qué plato se trata. Solo sabrán el país del que procede. A partir de aquí, tendrán que intuir qué ingredientes lleva el plato basándose en la nacionalidad de cada uno y lo harán haciendo match. Si, al ver un ingrediente, intuyen que forma parte de la receta del país que les ha tocado, deben pulsar el botón verde. Por el contrario, si creen que no forma parte de la receta, pulsarán el botón rojo. Cuantos más ingredientes identifiquen, más tiempo tendrán para cocinar. El chef Yong Wu (un Sol Repsol) acompañará a las celebrities en esta prueba.