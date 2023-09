Seis películas competirán por el XVII Premio RTVE-Otra Mirada en el Festival de San Sebastián

Seis películas competirán por el XVII premio RTVE-Otra Mirada en la 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre. RTVE, patrocinador oficial del certamen, entrega cada año este galardón a un largometraje que trate temas cercanos a la realidad de la mujer en todos los ámbitos. Un cine dirigido, interpretado o escrito por creadores, mujeres y hombres, que aborden en sus películas temáticas diversas desde una perspectiva de género.

El jurado de esta edición lo forman Chelo Aparicio, consejera de RTVE; Chelo Loureiro, directora y productora de cine; y Ane Abalde, directora de Arte y Patrimonio de Kutxa Fundazioa.

Las seis candidatas

De la Sección Oficial compiten por este premio dos títulos: ‘All dirt roads taste of salt’, de Raven Jackson (EE.UU.) y ‘The royal hotel’, de Kitty Green (Australia). De New Directors concursarán ‘Hi Mom’, dirigida por Ilia Malakhova (Rusia) y ‘Achilles’, de Farhad Delaram (Irán-Alemania-Francia). De la sección Perlak participará ‘Rosalie’, de Stéphanie Di Giusto (Francia); y de Zabaltegi-Tabakalera, ‘Quitter la nuit’, de Delphine Girard (Bélgica-Francia-Canadá).

Las cintas que compiten por el galardón son seleccionadas por el Festival entre las que se estrenan en cada edición. El año pasado fue premiada la película ‘El sostre groc’ (El techo amarillo), de Isabel Coixet; y se otorgó una mención especial a ‘Corsage’, de Marie Kreutzer