'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al migdia a La 1.

Diumenge s'estrena la tercera temporada de 'La recepta perduda', el programa de RTVE Catalunya que rescata receptes tradicionals de la cuina catalana de la mà de Sílvia Abril. En el primer capítol, fa una immersió en el barri del Serrallo de Tarragona, per aprendre a cuinar el plat que tots els seus habitants porten a l'ADN: el romesco.

'La recepta perduda' arrenca la tercera temporada amb l'objectiu de recuperar aquelles receptes de la cuina tradicional catalana que s'estan perdent. En aquesta nova aventura, Sílvia Abril continuarà fent amics i aprenent receptes tradicionals que potser estan a punt de caure en l'oblit. Anirà fins a Camprodon a cuinar un bon fricandó, amb unes vistes d'infart; visitarà Vic i les seves llonganisses, per mirar de trobar la millor recepta de peus de porc, i pedalejarà fins a Palamós, on es lleparà els dits amb un bon pollastre amb gambes a bord d'una goleta històrica. També visitarà Linyola, el poble amb més tractors del món, per compartir una bona cassola de tros. Sense oblidar el Serrallo, amb la seva moixina i la caldera de llagosta a Menorca.