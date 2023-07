‘Informe Semanal’ analiza en ‘Pisos turísticos S.A.’ la situación de la vivienda de uso turístico en nuestro país, cuya cifra asciende, según el Instituto Nacional de Estadística, a 306.000 registradas. Además, viajará hasta Brihuega, un rincón de la Alcarria que cada año es visitado por miles de personas atraídas por los campos de lavanda que se cultivan en sus tierras. Será en el reportaje ‘El tesoro púrpura de Brihuega’.

Edgar Tamarit, profesional inmobiliario, cuenta que "el 90% de compradores son extranjeros y, para los vecinos del Cabanyal, es complicado alquilar una vivienda, porque tienen que competir con gente que nos triplica los sueldos". A pesar de las molestias, vecinos, comerciantes y hosteleros reconocen la importancia del turismo para la economía de la ciudad. Como en el resto de España, desde que nacieron las plataformas digitales, los viajes no han parado de crecer. Y también el número de personas que prefieren estar en un piso turístico. En alojamientos que antes eran viviendas y que, actualmente, se pueden alquilar por días. Los turistas cuentan que apuestan por este modelo porque es más barato, por ejemplo para los grupos, y para conocer la ciudad desde el mismo centro. Los vecinos de siempre echan de menos los comercios de proximidad, se quejan de los ruidos y de tener que compartir las llaves de su portal con desconocidos.

Las aplicaciones han visibilizado más los alquileres turísticos, que ya extienden sus tentáculos más allá del casco histórico de las grandes capitales. Es lo que le está ocurriendo en el barrio valenciano de El Cabanyal, cerca de la playa, convertido en la última década en un destino atractivo para extranjeros y turistas. El centro de este antiguo pueblo pescador estuvo al límite de su destrucción por un plan urbanístico que el movimiento vecinal logró frenar. Todavía quedan algunas zonas degradadas, pero Loren, un vecino, reconoce que está "más bonito y tiene más vida, pero supongo que para la gente que lleva aquí toda la vida se están poniendo mucho más caros los alquileres y es muy difícil encontrar algo". Daniel Adell, presidente de la Asociación de Vecinos de El Cabanyal, asegura que quieren que siga siendo un barrio residencial, "por eso nosotros pactamos con el Ayuntamiento que no haya más de un 10% de alquiler turístico".

En España hay registrados 306.000 viviendas de uso turístico, según el INE. La mayoría están concentradas en la costa mediterránea, incluida Baleares, pero también Madrid. ‘Informe semanal’ analiza cómo están modificando algunos barrios de las grandes ciudades como el de Santa Cruz, en el centro de Sevilla, que alberga más pisos turísticos que viviendas residenciales. Según Ibán Díaz Parra , profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla, a partir de la Expo 92 ganó población, en torno a 6.000 habitantes, sin embargo, "en los últimos diez años ha perdido 5.000, justo coincidiendo con el impacto de las viviendas turísticas. O sea que esto es una cuestión real". Miguel Ángel Sotillos , presidente de la Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos, niega sin embargo que este tipo de alquiler esté detrás de la subida de precios y de la falta de alquileres asequibles. Considera que "muchos centros históricos estaban en ruinas, allí no vivían ni las ratas y, ahora, todo el mundo quiere vivir allí, porque lo que hacemos es poner en valor las viviendas, y ese es el ahorro de muchas familias".

‘El tesoro púrpura de Brihuega’

‘Informe semanal’ viaja a un rincón de la Alcarria donde se genera el 10% de la producción mundial de lavanda. Una comarca de Guadalajara de la que Camilo José Cela escribió "es un hermoso país al que la gente no le da la gana ir" y que, ahora, visitan al año cien mil personas atraídas por los campos de esta planta aromática. Javier Corral, agricultor, confirma que antes, a Brihuega "no la conocía nadie. Ahora, por el tema de la lavanda, cada año hay más gente, más turistas. Están viniendo de todos los países". Silvia y Carmina no han hecho muchos kilómetros porque proceden de Madrid: "Esto es una maravilla. La gente va a Francia a verlo. Nosotros tenemos también aquí, en Guadalajara, algo espectacular que merece la pena visitar".

En Brihuega, hay unas 2.000 hectáreas cultivadas por 700 propietarios. Entre ellos, la familia Corral, que hace unos 30 años empezaron a cambiar el cereal por la lavanda, animados por un vecino que visitó la Provenza francesa y trajo semillas de allí, como cuenta Javier: "Resulta que Álvaro Mayoral cogió unos esquejes en una maleta y se vino y los plantó aquí". Su cultivo no solo ha colocado este municipio en el mapa internacional, también ha revitalizado la economía de esta localidad de apenas 2.500 habitantes que, con los turistas, multiplica por 14 su población. Como dice su alcalde, Luis Viejo: "Ha supuesto posicionar a Brihuega como un lugar donde emprender, donde innovar y donde vivir". Y, en proyecto, un balneario de 5 estrellas, la recuperación de su patrimonio y el atractivo de los lugares que visitaron Cela y Hemingway.

El impacto socioeconómico de esta planta en la comarca se valora entre 4 y 6,5 millones de euros anuales. España es el cuarto productor del mundo de lavanda, después de Bulgaria, Francia y China y lo es, muy especialmente, por lo que se cosecha en Brihuega. El programa habla también con Rebeca Amado, una fotógrafa que ofrece sesiones desde allí: "Los fotógrafos de paisaje cogen el amanecer y queda espectacular. Yo prefiero la tarde porque el atardecer es muy largo. Ahora, lo que digo, va cambiando. La lavanda no es del mismo color a las 7 de la tarde que a las 9. Lo que no recomiendo nunca es venir a las 5 de la tarde, porque cuando el sol está muy arriba la lavanda blanquea. No tiene mucha gracia". Es el tesoro que alberga Brihuega.