Aumenta el índice de confianza en RTVE

RTVE aumenta su índice de confianza entre los ciudadanos y se sitúa entre los grupos audiovisuales más confiables, según señala el principal informe sobre consumo de información digital que se elabora en el mundo, el Digital News Report (DNR).

Coordinado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, el informe analiza datos de 80.000 personas de 40 países y refleja el uso de los medios en enero/febrero. El apartado dedicado al consumo digital en España se elabora desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Según los datos de 2023, RTVE se sitúa en el Top 2 del ranking, con un 48%, de los medios nacionales de comunicación analizados que generan más confianza entre los ciudadanos para mantenerse informados de la actualidad. Es decir, mientras aumenta el número de espectadores que confían, se reduce el de los que no confían.

RTVE ha mejorado en los últimos años la confianza que produce entre sus consumidores como fuente de información principal: desde 2018 ha pasado de la posición número 12, a la segunda, si se comparan los medios nacionales (lideran los medios regionales o locales con un 52%).

En el análisis de los medios tradicionales más consumidos semanalmente, las televisiones, igual que en 2022, siguen siendo el medio más usado para informarse (56%) y resisten el empuje de las redes sociales (37%). En el apartado de consumo combinado offline-online y dual, RTVE se sitúa también en segunda posición como una de las marcas de referencia, con un 27% de los usuarios que recurre a la cadena pública para conocer la actualidad.

Destacable es también el dato del vídeo informativo, cuya popularidad crece especialmente entre las audiencias más interesadas en la actualidad y en los asuntos públicos. Asimismo, el mayor interés en las noticias se relaciona con un mayor consumo semanal de vídeo informativo: 83% quienes tienen un interés total; 75% entre quienes están muy interesados en las noticias; 68% en el grupo de las personas ligeramente interesadas por la actualidad; y 56% de penetración del vídeo informativo entre la audiencia poco o nada interesada en las noticias.