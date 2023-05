OBJETIVO RTVE

Ismael Martín, víctima de bullying, y Julia Herrera, madre de un joven de 15 años que intentó suicidarse debido al acoso escolar, son los rostros de la campaña de RTVE para concienciar sobre las consecuencias de este maltrato que sufren en silencio miles de niños y niñas y adolescentes. Los protagonistas de los spots piden a las víctimas que no se callen, que hablen con los adultos, y que no sientan nunca que quienes les acosan pueden tener razón o que ser acosado es sinónimo de valer menos, algo que les ocurre muchas veces.

La campaña se emitirá durante todo el mes de mayo, en que se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar que, mediante el móvil y las redes, se extiende desde la escuela o el instituto a otras esferas también muy dañinas.

Julia Madre de Pol rtve

Las consecuencias del maltrato



Julia Herrera es la madre de Pol, un joven de 15 años que saltó a los titulares de la prensa nacional hace pocos meses, cuando la situación de acoso escolar que sufría le empujó a intentar acabar con su vida. El adolescente escribió una carta a sus padres en la que les explicaba que la razón por la que había intentado suicidarse era el acoso escolar que sufría. En la actualidad se recupera en un hospital de Tarragona de las graves secuelas de su caída desde una altura de 15 metros que ahora mismo le impide caminar.

Por su especial sensibilidad y por las dificultades de un autismo no severo, Julia intuyó que su hijo podía ser víctima del bullying y afirma que alertó al centro donde estudiaba. Pero, en todo caso, nunca pudo imaginar la decisión que tomaría su hijo para huir de la realidad que vivía día a día. Hoy, Pol apoya a su madre en la cruzada que ella libra contra el acoso en las aulas porque, según le ha dicho a Julia: "Quiero que mis compañeros sepan que el maltrato tiene consecuencias".

Los padres de Pol no quieren que otros chicos y chicas sufran las burlas constantes que ha soportado su hijo. "Duele muchísimo, da rabia… Yo esto no se lo deseo a nadie, que tu hijo llore, que se quiera morir… Esto es una tortura", dice Julia.

La música como refugio



Annarce vista frontal rtve

Frente a esas situaciones de acoso continuo, la primera y más importante respuesta de la víctima es atreverse a hablar, explicar a los adultos (padres y profesores) lo que está pasando. Ese es el principal consejo de Ismael Martín, conocido como Annarce, un rapero y activista que comenzó a sufrir los insultos y vejaciones de sus compañeros de clase cuando tenía unos 12 años. El joven granadino cuenta algunos de los recuerdos más amargos que conserva de su etapa estudiantil: "Me apagaban cigarrillos en la espalda, me tiraban piedras…". Asegura que lo peor no es el acoso en sí mismo, sino los efectos que produce en la autoestima de las víctimas: "Tú de verdad piensas que es tu culpa, de verdad sientes que mereces lo que te está pasando", añade.

Annarce, dejó los estudios durante la ESO y llegó al extremo de plantearse el suicidio. Incluso escribió una carta de despedida a su madre, pero afortunadamente, algo lo frenó. Con el paso del tiempo buscó refugio en la música y convirtió aquella carta en su primera canción como rapero. En la actualidad, el cantante difunde su mensaje a través de la música y visita centros educativos para visibilizar la importancia de prevenir el acoso en las aulas.