La 67a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia celebra demà la gala de lliurament al Teatre Lliure de Barcelona. La jornada iniciarà al migdia, amb una roda de premsa amb Susan Sarandon i Omar Sy com a protagonistes, juntament amb alguns dels premiats a l'Hotel Arts de Barcelona.

Un centenar de treballadors de RTVE Catalunya participa en l'operatiu de la 67ª edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia. L'acte començarà a les 19.00h amb el directe de la catifa taronja que s'emetrà per RTVE Play i YouTube de RTVE Catalunya conduït per Xavi Martínez i Natàlia Sánchez. Hi passaran els assistents a la gala, entre els quals hi ha els premiats i algunes personalitats com Fernando Méndez-Leite, president de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques d'Espanya; Elena Sánchez Caballero, presidenta interina de RTVE; Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català; María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de RTVE i directora de la gala; Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya; Ángeles González-Sinde, presidenta del Centre d'Art Reina Sofía; els directors Isabel Coixet i Albert Serra, i actors com José Mota, Loles León i María Molins.

La gala està dirigida per María Eizaguirre i la presentaran Sílvia Abril i Gemma Nierga. Comptarà amb les actuacions de Blanca Paloma, Luz Casal i Vicco. Realitzada 100% per Mitjans tècnics i humans de RTVE Catalunya, compta amb vuit càmeres amb cap calent que garanteixen la cobertura multicàmera. S’emetrà a les 20:25h per La 2 i per RTVE Play.