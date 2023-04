'Caso Negreira: el Barça, bajo sospecha', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ analiza el Caso Negreira en una semana en la que el presidente del Barcelona se ha presentado ante la prensa para negar que el Barça haya comprado árbitros. Además, el programa aborda las denuncias por violación en España y visita en exclusiva el Área Central de Violaciones Sexuales de los Mossos d'Esquadra. Para finalizar, muestra cómo las mujeres afrontan el Ramadán en Marruecos.

‘Caso Negreira: el Barça, bajo sospecha’

‘Informe Semanal’ aborda las claves del ‘Caso Negreira’. El presidente del Barcelona se ha presentado ante la prensa para negar que el Barça haya comprado árbitros: "El Club no ha cometido ningún delito y este no es un caso de corrupción deportiva". Los pagos a Negreira, según dijo, "corresponden a la elaboración de informes técnicos-arbitrales". Asimismo, Joan Laporta ha acusado al Real Madrid, el único club que de momento se ha personado como acusación particular, de haber controlado los comités deportivos durante 70 años y, además, de haber sido el equipo de la dictadura. Esto, a raíz de que el club blanco respondiera con un polémico vídeo en el que daba a entender la predilección de Franco por el equipo azulgrana.

La Liga también se ha personado como acusación particular en este caso que salió a la luz hace poco más de dos meses. Javier Tebas, su presidente, también ha hablado esta semana y, a pesar del duro cruce de acusaciones que ha habido, no cree que el Barcelona haya comprado árbitros: "lo que creemos es que, en esos pagos, hay indicios de que querían influir en algo". El exdirectivo del Barça, Toni Freixa, tampoco cree que el Barça comprase partidos: "siempre nos hemos sentido perjudicados porque el centro de poder está en Madrid".

El caso, "el mayor escándalo del futbol español" según medios deportivos, se encuentra en plena investigación, tras la denuncia de la Fiscalía admitida a trámite por un Juzgado de Barcelona. En ella, se acusa al Barça como persona jurídica, a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y al exvicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, entre otros, de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. El Barcelona podría ser castigado con multas económicas o suspensión de su actividad. Sin embargo, el Barça no puede ser sancionado ya que con la nueva Ley del Deporte el delito habría prescrito, pero la UEFA, que ya ha abierto una investigación, sí podría dejar al Barça fuera de sus competiciones.