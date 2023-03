'MasterChef 11' lidera en su estreno con más de 1,5 millones de espectadores (13,8%)

MasterChef 11' fue lo más visto en su estreno anoche, con una media de 1.531.000 espectadores y un 13,8% de cuota de pantalla. El talent culinario, que en su nueva edición se emitirá los lunes y los martes, reunió en algún momento de su emisión a casi 4,8 millones de espectadores (4.766.000)

El programa logró el minuto más visto de La 1 a las 22:57 horas, con 1.962.000 espectadores y 13,6% de cuota, y a partir de las 23 horas llegó a superar el 16% de cuota. El espacio fue líder de la franja de late night, con un 13,6% de cuota.

Hoy, los aspirantes se enfrentarán a la primera prueba de exteriores, la más ambiciosa del talent, que tendrá lugar en Toledo. Los equipos cocinarán un menú de alta categoría firmado por el chef Adolfo Muñoz (un sol Repsol).

Aspirantes de ‘MasterChef 11’

Alex, 19 años

Barcelona, estudiante de cocina, @alexmchef11

Fue aspirante en ‘MasterChef Junior 4’, donde llegó a la final y quedó en cuarta posición. Desde entonces no ha parado de formarse como cocinero y, actualmente, estudia en una escuela de cocina. Recuerda cuando hacía bizcochos con su abuela y la miraba con admiración. El fútbol, el motocross y salir de fiesta con sus amigos ocupan su tiempo libre. A nivel profesional no se ve trabajando en otra cosa que no sea siendo chef. Su libro favorito de cocina es ‘Cocina en casa como un chef: Domina los platos y las técnicas del restaurante Angle’, de Jordi Cruz. Su plato estrella es la codorniz en tempura con demi-glace de codorniz. Vuelve al talent con muchas ganas de aprender y para descubrir si los jueces le reconocen. Sueña con ganar para montar su propio restaurante y luchar, algún día, por una estrella Michelin.