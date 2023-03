'Mapes mentals' és un programa de RTVE Catalunya que endreçant idees i emocions vol contribuir a millorar el benestar psicològic i emocional. S'emet els diumenges a La 2.

Les xarxes socials són una eina d’aprenentatge o un perill per als joves? Aquesta setmana a 'Mapes mentals', Ana Boadas i el creador de contingut Roc Massaguer ho debaten amb un grup d'alumnes de l’IES Matadepera. Coneixem l'Erik, un jove que va patir addicció a Instagram, i les psicòlogues Júlia Pascual i Catherine L’Ecuyer parlen dels pros i els contres de les xarxes.

Com afecten l’atenció les xarxes socials? Què podem fer quan els fills comencen a reclamar un perfil propi? Com els podem educar per protegir-los dels perills que hi puguin trobar?

En el programa d'aquesta setmana, Ana Boadas i el creador de contingut Roc Massaguer parlaran amb alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES Matadepera sobre l'impacte que tenen les xarxes socials en la seva salut emocional i quines estratègies tenen per protegir-se'n. També senten el testimoni de l'Erik, un adolescent que durant tres anys va ser addicte a Instagram, que explica com ho vivia i com va aconseguir sortir-se'n.

A 'Mapes mentals' també escoltem la veu dels experts. Per la seva banda, la psicòloga infantil Júlia Pascual posa el focus en els problemes d’autoestima que poden provocar les xarxes socials en els joves. La psicòloga i educadora Catherine L’Ecuyer explica la seva aporta per educar primer en el món real abans d’accedir al virtual. I el psicòleg en neurociències Oriol Lugo explica per què les xarxes socials ens enganxen tant.