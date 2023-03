RTVE ha estrenado este domingo en el 26º Festival de Málaga su gran apuesta de ficción: ‘Los pacientes del doctor García’, una fascinante historia que mezcla el drama y el thriller de espías basada en el bestseller de Almudena Grandes. El Cine Albéniz ha sido el escenario de este estreno, que ha contado con la presencia de su elenco protagonista, encabezado por Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha abierto esta presentación, indicando que “en RTVE nos sentimos muy afortunados de presentar una serie con la que esperamos llegar a vuestro corazón y queremos que no faltéis ni un día a esta cita con ella. RTVE apuesta muy fuerte por el cine español y para nosotros es un honor venir a un festival con una serie y un elenco del que nos sentimos especialmente orgullosos”.

José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, por su parte, ha señalado, “el compromiso con el festival es indudable, presentamos aquí casi más de una veintena de películas y series como ésta, una historia maravillosa de honor y amistad que transcurrirá a lo largo de cuatro décadas”.

La presentación ha contado con un coloquio posterior, en el que se ha hablado de diversos aspectos de la producción de la serie, como la recreación de la época, o sobre la adaptación de la novela. “Estamos muy contentos de haber podido llegar a hacer la primera serie de un libro de Almudena Grandes; incluso pudimos llegar a saber que estaba satisfecha de que se fuera a hacer esta serie”, ha desvelado el CEO de Diagonal, Jaume Banacolocha.

Los actores además han hablado de sus personajes. Para Javier Rey, el suyo es especialmente atractivo “hay algo en él entre la valentía y el honor que me fascina, lo admiro”. Verónica Echegui por su parte se siente algo lejana al suyo, aunque “quería abordarlo sin juzgarlo, me gusta estar abierta y abrazar a todos mis personajes, ha sido una experiencia maravillosa y he llegado a entender muchas cosas”. Y Tamar Novas ha explicado que al suyo “es imposible no adorarle, un tipo con infinitas vidas e identidades, inspirado en personas reales, es fascinante por parte de Almudena Grandes recuperar a estos fantasmas perdedores”.

‘Los pacientes del doctor García’ Coproducida por RTVE, Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, con la participación de Netflix, ‘Los pacientes del doctor García’, dirigida por Joan Noguera, transcurre a lo largo de cuatro décadas decisivas para la historia de España y ha contado con más de 2.500 figurantes. Aunque varias obras de Almudena Grandes han sido llevadas al cine (‘Las edades de Lulú’, ‘Malena es un nombre de tango’, ‘Los aires difíciles’), es la primera vez en España que una de sus novelas llega a la pequeña pantalla. La historia conecta acontecimientos reales y desconocidos de la II Guerra Mundial y el Franquismo, para construir las vidas de unos personajes que, no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.

Capítulo 1 Madrid, noviembre de 1936. Guillermo García (Javier Rey), joven médico progresista al servicio de la República, oculta en su casa a su vecina, la falangista Amparo Priego (Verónica Echegui). La joven no solo busca seguridad en el domicilio de Guillermo. Ambos fueron inseparables en su infancia y ella desea reavivar como adultos una intimidad que quedó truncada en la pubertad. Un año después, un individuo es tiroteado después de haberlo arrojado desde un coche en marcha. Se trata de Manuel Arroyo (Tamar Novas), miembro de la Dirección General de Seguridad de la República. Guillermo atiende al herido y, para evitar que lo rematen, le adjudica la identidad de un fallecido y lo instala en su domicilio particular. La convivencia entre los tres alterará para siempre sus vidas.

Ficha artística Javier Rey Guillermo García Tamar Novas Manuel Arroyo Verónica Echegui Amparo Priego Jon Olivares Adrián Gallardo Stephanie Cayo Meg Williams Eva Llorach Clara Stauffer Raúl Jiménez Pepe Moya Nancho Novo Fortunato Quintanilla Claudia Traisac Rita Velázquez Pepa Pedroche Experta Fernández Toni Sevilla Gabino de la Fuente Carmen Molinar Ingrid Wiss Iñaki Miramón Basilio Rodríguez Daniel Albaladejo Antonio Ochoa Itziar Atienza Geni León Mario de la Rosa Alfonso Navarro Marius Biegai Otto Skorzeny Thomas Sauerteig Josef Hans Lazar Martina Guzmán Simona Gaitán Eduardo Farelo Pablo de Azcárate Javier Lara Jesús Romero Luis Bermejo Juan Negrín Roberto Álamo Pirulo