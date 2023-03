OBJETIVO RTVE

RTVE trata de sensibilizar a la población sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en su trabajo diario a través del testimonio de tres profesionales que tratan de romper estereotipos y reivindican que cualquier mujer puede hacer lo que se proponga.

Las protagonistas son: Patricia Campos Doménech, piloto militar, entrenadora de fútbol y comentarista deportiva; Laia Angrill, ganadera y licenciada en 'Global Studies' y Paola Verdejo, trabajadora del hogar y mediadora intercultural. Ellas demuestran con sus relatos que "aún queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad de género", slogan que además abandera la campaña.

“Piloto, no azafata”



Patricia reconoce que "es feminista porque siempre ha tenido que serlo". Gran jugadora de fútbol desde muy pequeña, su pasión por volar la llevó a formarse como piloto militar en La Armada. "Mi abuela me decía que las chicas son azafatas no pilotos", pero ella no hizo caso. Actualmente es entrenadora de fútbol y comentarista deportiva. A través del deporte ayuda a víctimas de violencia de género, migrantes y personas con trastornos mentales. Además, con la ONG 'Goals for Freedom', impulsa un proyecto educativo mediante la práctica del fútbol en Uganda.

"¿Vas a poder tú sola?"



Laia nació en el seno de una familia de ganaderos. Estudió 'Global Studies' y decidió dedicarse al negocio familiar. "¿El día que tú padre falte, vas a poder tú sola?", es la frase que escucha en repetidas ocasiones mientras trabaja en el campo. Reconoce que ha crecido en un ambiente desigual para las mujeres. Reivindica que "la mujer en el campo es necesaria" y anima a realizar "un trabajo bonito y deseable".

"Por el salario que sea"



Paola llegó a España desde Chile en 2008 con su hija de siete años y muchas expectativas. Sin embargo, se dio de bruces con una dura realidad. Sin papeles y sin ayuda, tuvo que empezar a limpiar casas, el único trabajo al que tuvo acceso "por el salario que sea y con el trato que sea". Durante estos quince años ha criado siete niños y cuidado personas mayores. Reivindica que se reconozcan los derechos y valore la labor de las trabajadoras del hogar.