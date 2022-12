RTVE Catalunya ret el seu particular homenatge al cantautor Joan Manuel Serrat, coincidint amb el seu comiat dels escenaris. Serà el proper 1 de gener, després de 'La película de la semana', a La 1. L'especial comptarà amb l’emissió d'un concert inèdit, mai vist abans a causa de la censura franquista, a més d'un reportatge que repassarà la trajectòria del cantant.

El concert inèdit va ser enregistrat al Parc d'Atraccions de Madrid, el 5 de setembre de 1975, amb un repertori de 12 cançons, en català i castellà. Serrat va estar acompanyat, en aquesta ocasió a la guitarra per Gabriel Rosales i Josep Maria Bardagí; al contrabaix, Enric Ponsa; a la percussió, Pipo Tudurí; al piano, Ricard Miralles, i com a cap de so, Pepe Navarro (Berry). Enregistrat amb públic a l'època en què van començar a utilitzar-se les càmeres amb color. El concert el va realitzar Enrique Martí-Maqueda i va comptar amb la presentació del popular Kiko Ledgard.

Vint-i-dos dies després, el 27 de setembre, es produeixen les últimes execucions del franquisme. Joan Manuel Serrat fa unes declaracions públiques criticant els fets el dia 29 de setembre, arribant a Mèxic. A partir d'aquell moment, el concert és censurat i l'estat declara Serrat en búsqueda i captura. Francisco Franco mor el 20 de novembre, però Serrat no tornarà fins l’agost de 1976.

RTVE Catalunya ha investigat i ha recuperat el concert i l'emetrà íntegre, com a homenatge a Joan Manuel Serrat. Després de 47 anys, ha volgut recollir també unes paraules actuals del realitzador Martí-Maqueda. La peça a més del seu valor com a document històric, és d'una factura preciosista i pulcre.

Enrique Martín Maqueda, en un moment de l'entrevista al Museu de RTVE Catalunya RTVE