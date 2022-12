'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al matí a La 1 i al migdia a La 2.

'La recepta perduda' viatja a Vilafranca del Penedès per preparar el plat més emblemàtic de la ciutat: el gall rostit en greixonera amb prunes i pinyons. Sílvia Abril no es vol perdre un assaig dels Castellers de Vilafranca i per endolcir l'àpat visitarà la fàbrica de catànies, el dolç local per excel·lència.

'La recepta perduda' es desplaça a Vilafranca del Penedès, on a les taules de Nadal i festa major no hi falta mai el gall rostit. Però no és un gall qualsevol ni es rosteix de qualsevol manera: estem parlant del gall del Penedès, un producte extraordinari reconegut amb una Indicació Geogràfica Protegida, que es cou en un recipient tradicional anomenat greixonera i s'acompanya o es farceix amb fruits secs.

Sílvia Abril aprendrà a cuinar-lo amb l'ajuda de la Mercè Olivella, que es dedicava a la moda, però per qui la cuina és un gaudi absolut. El gall l'obtindrà de l'Elisabeth Colomé, una de les quatre criadores de gall amb IGP del Penedès.

L'Elisabeth és un dels quatre criadors de gall del Penedès amb IGP RTVE Catalunya

Perquè el plat sigui ben gustós, cal posar-hi una bona picada, on, a més del fetge de l'animal s'hi afegeix fruita seca local. Sílvia Abril l'anirà a buscar a Fruits Secs Roset, la botiga que regenta la Laura Mabres, on torren la fruita cada dia. El brandi, que hidrata la carn i fa que quedi més melosa i tendra, el va a buscar de la destil·leria Mascaró.

La Laura Mabres torra cada dia la fruita seca a la seva botiga RTVE Catalunya

A Vilafranca del Penedès Sílvia Abril descobreix la importància de fer pinya, tant per ajudar-nos els uns als altres com per alçar un castell impressionant amb els Castellers de Vilafranca.

Sílvia Abril s'anima a fer l'aleta amb els Castellers de Vilafranca RTVE Catalunya

Com a colofó, visita la seu de Catànies Cudié, on elaboren aquest dolç de xocolata i ametlla tan típic de Vilafranca.