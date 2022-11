'Mujeres, protección y penas', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ abre su página de actualidad con un reportaje sobre la ‘Ley del Solo Sí es Sí’, que ha centrado esta semana el debate político. Además, se suma al Día de la Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres con un reportaje que muestra cómo en la República Democrática del Congo, la violencia sexual hacia las mujeres sigue siendo una práctica generalizada.

El programa también ha hablado con Teresa Hermida, abogada de la víctima de "la manada" en 2016, que asegura que toda esta situación "está siendo una pesadilla, pero no por la ley, sino por la interpretación que de ella se hace" y porque lleva inevitablemente a una revictimización de las personas que han sufrido la brutalidad de una violación como en el caso de su defendida. Ahora, todos los ojos están puestos en el Tribunal Supremo que, en los próximos días tras el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado a favor de no rebajar las penas, también unificará criterios.

‘Protegidas por un nuevo sol’

En la semana de la conmemoración de un nuevo Día de la Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres, ‘Informe Semanal’ pone la mirada en la República Democrática del Congo, donde la violencia sexual sigue siendo un arma de guerra y una práctica generalizada.

La autora de este reportaje, Ana Jiménez, corresponsal en Rabat, nos traslada a muchos de esos lugares en los que también hay espacio para la sororidad.

‘Protegidas por un nuevo sol’ está repleto de testimonios desgarradores que, sin embargo, han logrado encontrar una luz que les cobije. En la ‘Ciudad de la Alegría’, dentro de la localidad congoleña de Bukavu, la 'Fundación Panzi' y el Premio Nobel de la Paz Denis Mukwenge llevan más de una década abriendo sus brazos a mujeres que allí aprenden a transformar el dolor en poder y el llanto en risa. La joven Tatine lo confirma: "Antes no hablaba con nadie, no tenía ni ganas de comer, pero desde que estoy aquí, he comenzado a compartir y me siento mucho mejor".

En otra parte del país, en Salamabila, donde la tasa de violaciones es mayor que la media de todo el país, Lucie Mubelelwe -que trabaja mano a mano con ‘Médicos Sin Fronteras’- muestra a 'Informe Semanal' un código que, en muchos casos, es vital. Es un dibujo. El de un sol. "Es para que no pasen la vergüenza de tener que contar el abuso que han sufrido. Con solo dibujarlo o pronunciar la palabra Júa, "sol" en swajili, comienza un protocolo de atención médica gratuita" que, efectivamente, salva vidas.