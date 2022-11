'Saliendo del laberinto', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ abre su página de este sábado con un reportaje sobre el suicidio, que se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en España. Además, el programa dedicará parte de su emisión a la contaminación lumínica.

‘Saliendo del laberinto’

En el Día Internacional del Superviviente, un equipo de ‘Informe Semanal’ encabezado por Irene Vaquerizo y Patricia Ribas ha estado con personas que en un momento dado han intentado quitarse la vida, con familias que han sufrido el suicidio y que lo siguen sufriendo en su entorno, y a las que sigue quedando el sentimiento de culpa por no haber hecho lo suficiente.

El suicidio continúa siendo, en muchos casos, un tema tabú, como lo fue en su día la violencia de género. Aún se habla poco de él "y los problemas que no se hablan, que no se ven, no se pueden resolver", advierte Andoni Anseán, de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.

El suicidio provoca 11 víctimas al día en nuestro país, más de 4.000 personas al año. "Necesitamos un plan nacional de prevención de suicidio", explica Magdalena Pérez, del Teléfono de la Esperanza. Y debe ser un plan, añade, que sirva como marco de referencia para los planes de actuación que ya existen en algunas Comunidades Autónomas.