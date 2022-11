'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al matí a La 1 i al migdia a La 2.

'La recepta perduda' es desplaça a la Cerdanya, un entorn natural privilegiat que proporciona alguns dels productes que donen caràcter a la seva gastronomia. En el capítol d'aquesta setmana, Sílvia Abril descobreix com tots aquests elements es fusionen en la recepta de l’estofat de vedella amb bolets.

En el recorregut per aprendre a cuinar-lo, Sílvia Abril anirà fins a Meranges i pujarà al campanar: el punt més alt del municipi més alt de Catalunya. Allà li aconsellaran que busqui la Conxita Gau, una pagesa que el fa per llepar-se'n els dits. La Conxita condimentarà la cuina amb un petit recital d'acordió, perquè la música i el ball són una part important de la seva vida.

En Marcel mostra els llocs on troba els bolets a Sílvia Abril RTVE Catalunya

Per obtenir la vedella, Sílvia Abril coneixerà la Teresa Torné, ramadera de vaques brunes del Pirineu, que donen la preuada carn amb IGP Vedella dels Pirineus. Els bolets els anirà a collir amb en Marcel Sangenís, un expert boletaire que no explica ni a la seva família on troba els bolets. Les patates, o trumfes, com en diuen a la zona, les hi proporcionarà el pagès Lluís Tor, qui també li explicarà a distingir-ne les diferents varietats.

La Conxita ensenya a Sílvia Abril els secrets de l'estofat de vedella amb bolets RTVE Catalunya

L'àpat el culminaran amb un tast del formatge més característic de la zona: el tupí, un formatge d'aprofitament, que antigament es feia a base de formatges vells macerats amb aiguardent.