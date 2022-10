'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al matí a La 1 i al migdia a La 2.

'La recepta perduda' arriba a Santa Coloma de Gramenet. Sílvia Abril hi fa cap per conèixer els secrets d’un plat vinculat a la història recent de la ciutat: les migas. En el recorregut per aprendre a cuinar-les, descobreix el passat agrícola de la ciutat, que va acollir molta immigració durant tot el segle XX i coneix l’últim pagès del municipi.

Aquesta setmana 'La recepta perduda' es desplaça a Santa Coloma de Gramenet, una ciutat que acull una gran diversitat de cultures i on viuen persones d'orígens ben diferents. Santa Coloma és un reflex dels moviments migratoris que ha viscut Catalunya durant el darrer segle.

Sílvia Abril vol aprendre els secrets d'un dels plats més vinculat a la història recent de la ciutat: les migas, un àpat humil que van portar les persones vingudes d'altres zones d'Espanya i que s'ha fet un lloc en les celebracions de la Festa major del municipi.

Ho fa de la mà de l'Ángela Puche, una colomenca filla de murcians, molt lligada a la lluita veïnal i sindicalista de Santa Coloma. La recepta de les migas l'hi va ensenyar el seu home. És un plat d'aprofitament, es cuina amb el pa sec, verdures, cansalada i xoriço.

Les 'migas' són un plat de la cuina d'aprofitament RTVE Catalunya

Les verdures Sílvia Abril les anirà a buscar a les últimes terres agrícoles del municipi. Just al costat del nus de la Trinitat hi conrea la seva producció en Carlos Zaragoza. Aquest colomenc resisteix fent de pagès perquè és un enamorat de la terra i el rec comtal.

Gairebé no queden rastres del passat agrícola de Santa Coloma de Gramenet RTVE Catalunya

Sílvia Abril també visitarà Casa Pepe, un bar emblemàtic fundat pel senyor Pepe, un gallec que va arribar a Catalunya amb una mà davant i l'altra al darrere. Amb ell repassa la història de molts dels immigrants que han convertit Santa Coloma de Gramenet en una ciutat d'acollida.