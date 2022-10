La sèrie documental original d'RTVE Play 'Lucía en la telaraña' continua sumant guardons i ha estat reconeguda amb el Premi API de Periodisme d'investigació 2022. Cinc episodis de 45 minuts que indaguen a l'assassinat, encara sense resoldre, de Lucía Garrido, el 30 d'abril del 2008 a Alhaurín de la Torre (Màlaga).

El jurat dels II Premis de l'Associació de Periodistes de Recerca (API) ha destacat que 'Lucía en la telaraña' és "una superproducció amb una feina enorme després de bastidors. Van aconseguir fer comprensible una trama complexa en un format tan de moda com les sèries documentals".

Emmarcada en el gènere true crime, 'Lucía en la telaraña' és un exhaustiu treball periodístic de recerca que recupera les particularitats d'un dels casos més complexos de corrupció del segle XXI i que ja va ser guardonat el mes de juny passat Globus d'Or a la 23a edició del World Media Festival d'Hamburg i nominat als Premis Prix Europa 2022 en la categoria documental (els premiats s'anunciaran el 28 d'octubre a la ciutat alemanya de Potsdam).

Produïda per RTVE en col·laboració amb El Cañonazo i The Facto, dirigida pel tres cops guanyador d'un Emmy Tomás Ocaña, i subdirigida per Rafael González, cocreador també de la sèrie i periodista expert en forces i cossos de seguretat de l'Estat, recull testimonis reals de l'entramat policíac que va començar amb l'assassinat de Lucía Garrido.

Els premis API

El periodista i escriptor Martín Caparrós ha presidit el jurat dels premis, que ha estat format per Enric Borràs, subdirector del Diari Ara i president del Grup Barnils; Josep-Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (FCRI) de la Universitat Ramon Llull de Barcelona; Carol Espona, periodista de RTVE i guanyadora del Premi API 2021; Laura Aragó, periodista de dades de La Vanguardia, i Beatriz Gálvez Garcés, periodista i vocal de formació de l'API.

També han estat guardonats el treball 'Cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados de emergencia el 2020' (Periodisme de dades) i 'Assetjament sexual i abús de poder la alumnes de l'Institut del Teatre', publicat al diari Ara (Periodisme local).

La gala de lliurament de guardons tindrà lloc aquest divendres a Barcelona i estarà presentada per la periodista Gemma Nierga.