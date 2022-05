El reciclatge de roba aquesta setmana a 'Planeta R'

'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

'Planeta R' investigarà aquesta setmana on va a parar la roba que llencem al contenidor taronja. També coneixerem en Víctor, un jove pastor que recupera la transhumància per prevenir incendis a l’Empordà. I a Centelles descobrirem la clofolla d’arròs com a substitut per reduir el plàstic.

La Martina Klein vol saber què passa amb la roba que llencem al contenidor taronja, i per això viatjarà fins Sant Esteve Sesrovires on coneixerà la planta de triatge i reciclatge de roba més gran del sud d’Europa. Allà fins i tot han desenvolupat una tecnologia innovadora per reciclar les diferents fibres.

Víctor Rojas i Martina Klein parlant de la transhumància RTVE CATALUNYA

Envoltada de vinyes i ovelles, la Martina també parlarà amb el Víctor Rojas, un jove pastor de Barcelona que ha canviat ciutat per camp i ha fet de la trashumància una eina per prevenir incendis i tenir cura dels boscos a l’Empordà. Per això un ramat de 600 ovelles neteja periòdicament els cultius del celler La Vinyeta.

A la planta es separen i reciclen totes les fibres RTVE CATALUNYA

I a Centelles, la Martina es sorprendrà amb les possibilitats de la clofolla d’arròs com a substitut del plàstic. Us imagineu una càpsula de cafè 100% biodegradable i que es desfà només amb aigua?

A més, el divulgador Toni Lodeiro i la filòsofa Sira Abenoza reflexionen sobre què podem fer per ser més sostenibles. A peu de carrer faran una enquesta per saber quanta roba gastem a l’any.