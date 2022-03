Paloma del Río, María Eizaguirre i Eva Mora, Premis Alegría de Vivir 2022

Els premis Alegría de Vivir compleixen una dècada distingint personalitats i entitats que han destacat, tant per la seva trajectòria professional com personal, i per l'esperit positiu davant la vida. La sala Luz de Gas de Barcelona va ser l'escenari d'una gala organitzada per l'artista Lucrecia, mestra de cerimònies al costat del periodista Goyo Prados.

El Premi de Comunicació Ciutadana va ser per a 'La gran consulta' d'RTVE. En nom de María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació d'RTVE, va recollir el premi Oriol Nolis, director d'RTVE Catalunya.

Eva Mora, responsable de la delegació d'Espanya en Eurovisión, va rebre el Premi Festivals pel Benidorm Fest, la nova preselecció espanyola per al certamen musical europeu, que "aposta pel talent de la música espanyola i que és el festival que vols, el que tu vols", va subratllar Eva.

El guardó al Magazine de Moda va recaure en el programa de La 1 'Flash Moda'. El seu creador i director Jesús María Montes-Fernández va reconèixer que "és un honor que una cadena pública confiï en mi des de fa 10 anys en un format de moda, lifestyle i bellesa com a 'Flash Moda'".

'Lazos de sangre' ha recollit el Premi en Televisió, Documental i Entrevista. La productora executiva del format, Marta Manzano, va recordar que "hem emès cinc temporades, han estat 47 programes plens d'il·lusió i de satisfacció".

La periodista Paloma del Río va rebre el guardó en Esport i Xavier Sardà, presentador d''Obrim fil' d'RTVE Catalunya, el Premi a l'Entreteniment, Cultura i Humor en Televisió.

Altres guardonats van ser: el músic, compositor i director d'orquestra Luis Cobos, president de l'entitat de gestió d'Artistes, Intèrprets o Executants (AIE); Ricardo Rodrigo Amar, president del Grup Editorial RBA; Joaquín Hurtado, director del programa 'Cafè Olé' de Radiolé; Ana Obregón, per la seva extensa trajectòria, i Fede Sardà, pels 25 anys de la sala Luz de Gas.

L'acte també va tenir un important vessant solidari i va donar a conèixer el projecte Un llapis per Ghana, que treballa amb l'orfenat Ryvanz-Mia Childcare. La cerimònia, a més, va comptar amb les actuacions en directe de Luis Cobos, els bailaores Antonio Canales i La Chana, i la mateixa Lucrecia.