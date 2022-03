'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya.

Sílvia Abril visita Barcelona, la capital dels canelons de rostit, per esbrinar com un plat humil i d’aprofitament es va convertir en un àpat sofisticat i burgès, i descobrir la recepta dels millors canelons.

A 'La recepta perduda' el cuiner i gastrònom Quim Marquès explicarà l'origen dels canelons tal com els coneixem, que barreja la cuina d'aprofitament amb la influència dels italians que van arribar a Barcelona a finals del segle XIX.

El xef Carles Gaig és considerat el 'rei' dels canelons RTVE Catalunya

Sílvia Abril entrevista Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar, qui li mostra com Barcelona i els canelons són motiu d'inspiració per als cuiners, una font inesgotable de possibilitats per deixar volar la imaginació. Carles Gaig, considerat el rei dels canelons, donarà les pistes necessàries per trobar la cuinera i els millors ingredients per fer els millors canelons.

La Mercè ha viscut sempre vinculada al mercat i la cuina RTVE Catalunya

La recepta d'aquesta setmana és una de les estrelles de la cuina de celebració a casa nostra: els canelons. Per cuinar-la Sílvia Abril comptarà amb l'ajuda de la Mercè Capdevila, una paradista jubilada del Mercat de la Concepció que és una mica anàrquica amb les receptes, però sempre obté resultats excel·lents. I és que a cada casa hi ha trucs que aporten matisos subtils als canelons.