'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya.

'La recepta perduda' viatja a Vilabertran (Alt Empordà) per descobrir les pomes de relleno, un menjar de festa que va retornar l'alegria al poble. Per fer-ho, compta amb l'ajuda de la gent del poble, que li proporciona els ingredients i li explica els secrets de la recepta.

Sílvia Abril visita aquesta setmana l'Alt Empordà, on cuinarà pomes de relleno, una recepta habitual a la zona, on hi ha molta producció de pomes. També és típica la barreja de dolç i salat.

Un pagès de Vilabertran cull pomes RTVE CATALUNYA

Sílvia Abril compta amb l'ajuda de la Teressita, una de les dones de Vilabertran que cada any cuinen conjuntament les pomes de relleno els dies de festa. Les pomes les obté de Joan Roca, un pagès de Riudoms que conrea pomes, i en especial les que es fan servir per a aquesta recepta.

'Pomes de "relleno"' a 'La recepta perduda' RTVE CATALUNYA

En el programa també hi participen diversos personatges del poble, com la Modesta i en Jordi Juanola, que fan les galetes que es posen a les pomes; en Manel Marcè, recuperador del recuit que les acompanya, i en Miquel Roca, carnisser expert en la botifarra dolça que es fa servir per al tap de les pomes.

Per la seva banda, el gastrònom Pep Palau explica a 'La recepta perduda' la història d'aquest plat, documentat dels del segle XVI i que avui encara trobem a Arenys de Munt, el Gironès i l'Empordà.