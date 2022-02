'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya.

Sílvia Abril es desplaça al Maresme amb la intenció de recuperar la recepta dels calamars farcits de gamba blanca, dos dels productes més abundats a les aigües d'Arenys de Mar.

'La recepta perduda' viatja aquesta setmana al Maresme per esbrinar els secrets dels calamars farcits amb gamba blanca. La recepta conté dos exquisits productes del mar abundants a la zona: el calamar de potera i la gamba blanca, amb un toc de xocolata, un ingredient, potser poc conegut, però habitual en els guisats de la cuina catalana.

Sílvia Abril pesca calamar amb en Rober a 'La recepta perduda' RTVE CATALUNYA

Sílvia Abril comptarà amb l'ajuda d'Agustí Martín, degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona, per conèixer la tradició pesquera del Maresme. Els calamars els pescarà amb en Robert, que de dia fa xarxa i a les nits surt a fer el calamar.

Cuinant calamars del Maresme farcits a 'La recepta perduda' COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

Per ajudar-la a cuinar els calamars hi haurà en Martí Abril, un pintor de Sant Pol de Mar que hauria volgut ser cuiner. L'ajudarà l'Aly, un senegalès que va arribar amb pastera i ara estudia cuina, un ofici extraordinari per ell perquè al Senegal, els homes no cuinen.